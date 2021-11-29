Bursa´daki düğün adetleri görenleri şaşkına çevirdi



Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´daki düğün eğlenceleri görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyada yer alan görüntülerde bir damada ip bağlayıp traktör çektirildi, bir diğerinin başında ise yumurta kırılıp, motor yağı döküldü. Bir başka düğünde ise damat kaynar kazanın içine konuldu. Düğün günü damatlara yapılan eziyetlerin yer aldığı video, sosyal medyada ilgi gördü.

Bursa'nın çeşitli ilçe ve mahallelerinde düğün günü damatlara yapılan eziyetler, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin biri düğün sonrası çekildi. Evin önünde bekleyen arkadaşları, damadı araçtan indirip, önce suyla ıslattı, ardından kafasına un döküp yumurta kırdılar. Benzer ilginç düğünlerden bir diğerinde ağda yapılan damadın başından aşağı motor yağı da döküldü. Arkadaşları tüm bu eziyetlerin ardından ise damatla birlikte çifte telli oynadı. Horoz sesi çıkaran ve klarnet çalan damat, arkadaşlarının elinden zor kurtuldu.

DAMATLARDAN BİRİ TRAKTÖR ÇEKTİ, DİĞERİ KAZANDA KAYNATILDI

Nilüfer ilçesindeki bir düğün törenine ait ilginç görüntüde ise düğün sonrası evinin yakınında arabadan indirilen damada, halat bağlandı. Damat eve kadar, halatla traktör çekti. Bir başka düğünde de damat, kazanda kaynatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi çekti. Bazı vatandaşlar ise yazdıkları yorumlarla, damat adaylarına üzüntülerini dile getirdi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2021-11-29 18:50:21



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