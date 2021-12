Azerbaycan Karabağ gazisi Bursa’da yürümeye başladı

AzerbaycanErmenistan savaşında bomba patlaması sonucu gazi olan Emil Gojayev (24) tekerlekli sandalyeden kurtularak yürümeye başladı.

2020 yılının Kasım ayında Azerbaycan Ermenistan arasındaki Karabağ savaşında yanında bomba patlaması sonucu yaralanarak gazi olan Emil Gojayev (24) Bursa’da fizik tedavi görmeye devam ediyor. Azerbaycan’da geçirdiği operasyonlar ve aldığı tedavilerden sonra 8 ay önce Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bursa Hastanesi’ne gelen Gojayev, burada düzenli olarak egzersizlerini sürdürüyor. Tekerlekli sandalye ile geldiği hastanede, desteksiz olarak yürümeye başlayan Gojayev, hayata tutunmak için mücadele etmenin önemine vurgu yaptı.

“2020 Kasım ayında Karabağ savaşında bomba patlaması sonucunda yaralandım. Buraya geldiğimde yürüyemiyordum. Doktorlarımız ve fizyoterapistlerimiz bizler için ne gerekiyorsa yaptılar. Herhangi bir sorunumuz olunca onların yanına koşuyorduk” diyen Gojayev, “Şu an ayakta olmamın sebebi buradaki ve Azerbaycan’daki doktorların emekleridir. O insanların benim üzerimde hakları büyüktür. Hayat sonlanana kadar mücadele etmek gerekiyor. Bize hiçbir şey engel olamaz. Ben iyi konuşamıyor ya da yürüyemiyor olabilirim ama sonuna kadar mücadelemizi sürdürmek zorundayız. Ölüm haricinde her şeyin çaresi vardır. Zor da olsa yorulmuş olsak da hiçbir zaman durmayacağız. Daha iyi olmak için mücadele etmeliyiz” diye konuştu.

Romatem Hastanesi Başhekimi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Uzmanı Dr. Nurten Küçükçakır ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne vurgu yaparak, “Bizim de hedefimiz engelli bireylerin fonksiyonelliğini kısıtlayan bir fiziksel yetersizlik durumunda onlara destek oluyoruz. Biz yıllardır hastanemiz olarak bu yönde hastalarımıza hizmet veriyoruz. Bize sıklıkla başvuranlar yürüme yetisini kaybetmiş, elini kolunu kullanamayan, konuşma yetisini kaybetmiş ya da bir felç durumu sonrasında bize gelen hastalardan oluşuyor. Yaptığımız grup çalışmaları, robotik tedaviler, su içi egzersizler oldukça önem arz ediyor” dedi.



“Tekerlekli sandalyeye bağımlıydı, şimdi yürüyor”

“Şu an bizde Azerbaycan Ermenistan savaşında gazi olan Emil Gojayev mart ayından beri rehabilitasyon sürecini devam ettiriyor” diyen Küçükçakır, “Karabağ’da başına aldığı bir travma sonrası sol tarafta bir kuvvetsizlikle bize başvurdu. Kurşun yaralanmasının neticesinde kafa travması meydana gelmiş. Geldiğinde tekerlekli sandalyeye bağımlıydı, oturma, ayakta durma dengesi yoktu ve sol kolunu aktif kullanamıyordu. Yaptığımız değerlendirme sonunda özel bir fizik tedavi programı hazırlandı. Oturmasını, ayakta durmasını sağlamak ve kol, bacak kuvvetlendirmesinde egzersizler yaptırılırken, robotik tedavilerini planladık. Hastamız çok güzel bir gelişme kaydetti. Hasta bağımsız şekilde yürüyebiliyor. Bunun gibi pek çok hastamız var” şeklinde konuştu.



7 metreden düşerek omuriliği kırıldı

Kemal Gülcü’nün ise hastaneye 3 yıl önce yüksekten düştüğü bir iş kazası sonucu başvurduğunu belirten Küçükçakır, “Bel bölgesinde kırık meydana geldi. Ameliyat edildikten sonra rehabilitasyon amacıyla bize geldi. İlk geldiğinde yatak içi aşamadaydı. Oturma ve yürüme yetisi yoktu. Belden aşağıda ciddi bir kuvvetsizlik ve hissizlik vardı. Hastamızı değerlendirdik ve özel egzersiz programı hazırladık. Hastamız çok azimli ve tedaviye katıldı. Şu an bağımsız adımlama aşamasındayız. Kendi adımlarını desteksiz atıyor. En son teknoloji kullandığımız denge koordinasyonu ve yürüme mesafesini uzatmada etkili olan andago destekli robotik cihazla egzersizlerini sürdürüyor. Romatem olarak bizim hedefimiz engeli bireylerde engelleri hep birlikte aşmaktır” ifadelerini kullandı.

4 yıl önce 7 metre yüksekten düşerek iş kazası geçiren 55 yaşındaki Hasan Gülcü, “Omuriliğimde 1112 tane kırık oluştu. Ameliyatlardan sonra fizik tedaviye başladık. Önce Allah’ın sonra buradaki doktorların sayesinde buralara kadar geldik. Baştan hiç yürüyemiyordum. Sağ tarafımda güç kaybım vardı. Şimdi desteksiz yürüyebiliyorum. Tedavim de burada devam ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.