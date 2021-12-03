Osmangazi Belediyesi engelli personeli unutmadı

Osmangazi Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde personellerini unutmadı.

Yatırım projelerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, anlamlı bir faaliyete ev sahipliği yaptı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belediye bünyesinde çalışan engelli personellerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladı. 3 Aralık’ta idari izinli oldukları için bir gün önceden birimleri tek tek gezerek engelli personele çiçek takdim eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, “Kararlı duruşları ve üstün çalışmaları ile tüm personellerimize örnek olan engelli mesai arkadaşlarımızı böylesine önemli bir günde unutmadık. Bizler, herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkat çekmek istedik. Gönülden yapınca her şey ortadan kalkar. Emeği geçen bütün engelli personellerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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