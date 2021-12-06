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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İTSO’dan eğitime destek

İHA

İTSO’dan eğitime destek

İnegöl ve Ticaret Sanayi Odası (İTSO) tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen eğitim yardımları kapsamında 71 okuldan 700 öğrenciye mont ve bot yardımı yapıldı.
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yıl 17. kez düzenlenen eğitim yardımları kapsamında, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere hazırlanan kışlık mont ve botlar, düzenlenen törenle okul idarecilerine teslim edildi. Törene, Kaymakam Eren Arslan, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, İTSO Yönetim Kurulu üyeleri, İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri ile okul müdürleri iştirâk etti.
Tören esnasında bir konuşma yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Oda olarak her yıl eğitim yardımları gerçekleştiriyoruz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz de her yıl buna destek veriyor. Geleneksel hale gelen eğitim yardımımız 2004 yılından itibaren aralıksız bir şekilde sürmektedir. Bu yıl 17. Kez gerçekleştiriyoruz. 2004 yılından bu yana Allah’a çok şükür eğitim yardımı ihtiyacı olan öğrencilerimizin 14 binine ulaşmış vaziyetteyiz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak eğitim yardımlarımız artarak devam edecek. Bu yıl ise 71 okuldan 700 öğrencimize aynı şekilde giyim kuşam, mont ve bot olmak üzere yardım ile destekte bulunacağız. Bu yardımın maddi değeri 80 bin lira civarında olacak. İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı aracılığı ile birlikte İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası başta mesleki eğitim olmak üzere tüm eğitim kurumlarımıza maddi ve manevi destekler vererek bu süreci 1. projesi olarak yürütüyor. Bu yönde Eğitim ve Kalkınma Vakfı kuruluşuna ve kuruluşundan sonraki çalışmalara da ciddi destek veren yönetim kuruluma, meclis üyelerime ve vakıf üyelerime teşekkür ediyorum. Tabii ki bu vakfın kuruluşundan bu yana bir yıl oldu, pandemiden dolayı çalışmaları biraz yavaş yürüdü ancak bundan sonra daha hızlı ve verimli bir tempoya gireceğiz. Kaymakamımız da vakfımızın destekçisi ve himayesinde. İnşallah bu süreçten sonra da eğitim yardımlarımızı sürdürecek, Vakfımızla birlikte hem fiziki hem teknolojik anlamda Milli Eğitimimize ve okullarımıza desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere programımıza katılan herkese teşekkür ediyorum, yardım kampanyasının hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah öğrencilerimiz bu mont ve botlarla bir nebze sıcak bir kış geçirirler diye düşünüyorum. Eğitim ve öğretimlerinde kendilerine başarılar diliyorum” dedi.
Kaymakam Eren Arslan ise, “Bugün burada güzel bir faaliyet için bir aradayız. Ticaret ve Sanayi Odamızın öğrencilerimizin kışlık mont ve bot ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapmış oldukları kampanyada okul müdürlerimize bu mont ve botları dağıtacağız, onlar da ihtiyaçlı olduğunu belirledikleri öğrencilerimize onları rencide etmeden, afişe etmeden, onların hassasiyetini gözeterek en uygun şekilde onlarla buluşturacaklar. Bugün burada 17’ncisini yapıyoruz, geleneksel bir hale gelmiş durumda. Ticaret ve Sanayi Odamız her anlamda bizim de yapmış olduğumuz faaliyetlerin, ilçemizin gelişimine yönelik her türlü faaliyette, yardım kampanyalarında koşulsuz şartsız yanımızda yer aldılar, destekçi oldular. Bugün de bunun bir örneğini yaşıyoruz. Bu anlamda Odamıza ve hayırsever iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. İnegöl bu manada kendisini fazlasıyla ispat etmiş, ön plana çıkan, her zaman her alanda ihtiyaçlı insanlarla yardımlaşma ve paylaşma duygusunu en üst seviyede yaşadığımız bir şehrimizdir. Bu duyarlılık için başta Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Burada sınırlı sayıda öğrencimizin ihtiyacı gideriliyor belki ama sadece Ticaret ve Sanayi Odamızın bu yaptığıyla değil, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın, Belediyemizin, diğer vakıf, dernek ve STK’larımızın da ihtiyaçlı olan öğrencilere yönelik bu tür destekleri var. Verdiğimiz bir montla, botla hiçbir çocuğumuzun üzülmesine, sen ihtiyaçlısın diye onların afişe edilmesine, reklam edilmesine asla müsaade etmiyoruz. Bugün de bu anlamda sadece okul müdürlerimize bu ürünleri teslim edeceğiz. Bu konuda çok hassas davranmak hepimizin önceliğidir. Bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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