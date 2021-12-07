Bursaspor ilk kez deplasmanda 3 gol attı

Bursaspor bu sezon ilk kez deplasmanda 3 gol atma başarısı gösterdi. Denizlispor’u 31’le geçen yeşilbeyazlı takım, ligde ikinci kez deplasmanda galibiyet sevinci yaşadı.

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında deplasmanda Denizlispor’la karşılaşan Bursaspor, bu sezon ilki gerçekleştirdi. Yeşilbeyazlı takım, ilk kez dış sahada 3 gole imza attı. Denizlispor’u 31 yenen Bursaspor daha önce sadece Balıkesirspor’a birden fazla gol atmış ve rakibini 20’la geçmişti. Bursa ekibi, Erzurumspor, Altınordu ve Kocaelispor’a birer gol atarken, Tuzlaspor ve Gençlerbirliği maçlarında fileleri havalandıramadı.

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