Bursaspor deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak

Emekli zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Bursaspor, yarın saat 13.30’da deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Bursaspor deplasmanda Ümraniyespor’la kozlarını paylaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda yarın oynanacak olan mücadele saat 13.30’da başlayacak. İki takım arasındaki zorlu mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Abdullah Uğur Sarı gerçekleştirecek. Mücadelenin 4. hakemi ise Gürcan Hasova olacak. Teknik adam değişikliğine giden Bursaspor, alt sıralarda kurtulma çabası verirken, Ümraniyespor ise üst basamaklardan kopmak istemiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.