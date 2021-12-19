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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 - Bandırmaspor: 1

İHA

Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 - Bandırmaspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Bursaspor sahasında Bandırmaspor’u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 10’lık galibiyeti ile sona erdi.

Maçtan dakikalar
7. dakikada Massimo Bruno’nun uzaktan denediği şut, kalenin üstünden farklı şekilde auta gitti.
18. dakikada İsmail Yüksek’in uzaktan sert şutu kalenin üstünde auta çıktı.
42. dakikada Luka Capan ceza sahası içinde topla buluştu. Capan’ın vuruşunu Bandırmaspor defansı son anda engelledi.
43. dakikada Philippe Paulin Keny kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Erhan Erentürk pozisyonda başarılı olan taraf oldu.
48. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kerim Avcı’nın, kaleye gönderdiği sert şut yandan auta gitti.
69. dakikada Mert Yılmaz’ın pasında kale önünde topla buluşan Batuhan Kör, tek vuruşla golü aradı. Ancak top kalecinin ellerinde kaldı.
71. dakikada Matej Pucko, ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde buldu ve çok rahat bir pozisyonda topu ağlara gönderdi. 01
75. dakikada Elton Acolatse, sağ kanattan ceza sahasına sarktı, sert vuruşunu kaleci Gökhan Değirmenci zor çeldi.

Stat: Bitci Timsah Park
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xxx, Emir Eray Eyisoy xxx, Mehmet Akıncık xxx
Bursaspor: Erhan Erentürk x, Onur Atasayar xx, Taha Altıkardeş xxx, Luka Capan xx (Mert Yılmaz dk. 57 xx), Nicolas Zalazar xxx, Hasan Ayaroğlu xx (Tuğbey Akgün dk. 57 xx), Burak Altıparmak xxx (Cristobal Jorquera dk. 77 xx), Massimo Bruno xxx (Batuhan Kör dk. 61 xx), İsmail Yüksek xxx, Namiq Alasgarov xx (Reagy Ofosu dk. 46 xx), Elton Acolatse xx
Yedekler: Canberk Yurdakul, Uğur Kaan Yıldız, Kerem Şen, Vefa Temel, Kubilay Sönmez
Teknik Direktör: Ali Aköz
Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Lokman Gör xx, Okan Alkan xx, Caner Cavlan xxx, Allyson Aires dos Santos xx, Remi Mulumba xxx, Kerim Avcı xx (Bentley dk. 84 ?), Doğan Can Davas xx (GuyMichel Landel dk. 69 xx), Matej Pucko xx, Philippe Paulin Keny xx, Burak Süleyman xxx
Yedekler: Hüseyin Koç, Bilal Ceylan, Süleyman Luş, Guido Koçer, Berke Görgün, Levent Ayçiçek, Artı Manaj
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Gol: Matej Pucko (dk. 71) (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı Kartlar: Kerim Avcı, Burak Süleyman, Remi Mulumba (Royal Hastanesi Bandırmaspor), İsmail Yüksek (Bursaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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