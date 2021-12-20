Bursa'da bariyerlere ok gibi saplanan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Bariyerlere ok gibi saplanan otomobil hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü büyük bir şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu. .

Kaza, Mudanya ilçesi BursaMudanya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere saplandı. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü. Sürücü yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile otomobilden çıkartıldı. Sürücüsün hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı. Görenler ise gözlerine inanamazken, sürücü kontrol amaçlı olay yerine gelen ambulans ile Mudanya Devlet Hastanesine götürdü.

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