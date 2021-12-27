Uludağ'da sezon açıldı, yol çalışması 2 aydır çileye döndü Çekirge'den İnkaya yönüne 2 ay önce başlayan yol çalışması sezon açılmasına rağmen bitirilemedi, esnaf ve sürücüler isyan etti

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a Çekirge'den çıkan yolda 2 ay önce başlatılan yenileme çalışmasının sezon açılmasına rağmen bitirilememesi sürücüleri bezdirdi. Bölgedeki esnaf ve Uludağ'a özel araçlarıyla çıkmak isteyenler yol çalışmasının bitirilmemesine isyan etti. Yetkililer ise yoldaki çalışmanın kısa sürede bitirileceğini açıkladılar.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından BursaUludağ yolunun Çekirge ile İnkaya arasında kalan kesimindeki yol yapım çalışması esnafı çileden çıkardı.

Yaklaşık 2 kilometrelik yol çalışmasında trafik tek yönden ulaşıma açılırken, Uludağ’dan gelen sürücüler Doburca'ya inen yeni dağ yoluna yönlendiriliyor. 1 ayda tamamlanması planlanan yol çalışmasının uzaması, yol üzerindeki esnafın isyan etmesine sebep oldu. Uludağ’ın zirvesine çıkmak isteyen tatilcilerin alternatif yolları kullanması sebebiyle iş yapamadıklarını belirten esnaf, "Bu hafta biteceğini söylediler. Ama halen bitmiş değil. Yolu tek yönlü şu anda asfaltladılar. Diğer yönü de kısa zamanda bitireceklermiş. İnşallah biran önce biter de bizim işlerimiz açılır" dedi.

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