Mahkemeden “sahil” kararı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, aldığı meclis kararıyla sahillerdeki zabıta, temizlik, cankurtaran ve çevre düzenleme hizmeti yetkisini Mudanya Belediyesi’ne devretme kararını, mahkeme hukuka aykırı buldu. Yetki devrinin ancak ilçe belediyesinin talebi doğrultusunda protokol kapsamında yapılabileceğini belirten mahkeme, “Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyesi ile koordinasyonu sağlamadan sorumluluğu devredemez” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Mudanya sahillerinde zabıta, temizlik, cankurtaran ve çevre düzenleme hizmeti yetkisini yaz başında Mudanya Belediyesi’ne devretme kararı Bursa 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Mudanya Belediyesi’nin meclis kararının iptali talebiyle açtığı davada mahkeme, “Davalı idarenin ilçe belediyesi üzerinde tanımlanan yetkisinin idari vesayet olarak nitelendirilemeyeceği ve aralarında altlıküstlük ilişkisinin söz konusu olmadığı, bu devrin ancak ilçe belediyesinin talebi ile mümkün olabileceği, bunun da bir protokol kapsamında ‘protokol yapılması ve protokol yapma yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanına verilmesi yönünde’ karar alınması ile mümkün olduğu, asıl olanın kamu hizmetinin yürütülmesi olduğu, ilçe belediyesinin sahip olduğu bütçe, fiziki koşullar ve imkanlar göz önünde bulundurulmaksızın yapılmıştır. Ayrıca, ilçe belediyesinin bu konuda talebi de bulunmaksızın can kurtaran, zabıta ve mantar serme hizmeti gibi doğrudan halk sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren hususlarda belediyeler arası koordine sağlanmaksızın sorumluluğun devredilmesine ilişkin olarak tesis edilen Büyükşehir Belediye Meclis Kararı’nın bu kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kıyı ve sahil şeritlerinde denetim sorumluluk alanlarını belirlerken, bunun hukuki dayanağının da oluşturması gerektiğine vurgu yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Büyükşehir Belediyesi aldığı bu kararla görevini yapamadığını bir kez daha ilan etmiştir. Güzelyalı ve Mudanya sahillerinin dışında kalan bölgelerdeki hizmet yetkisi, bize geçtiğinde sahillerde ciddi bir altyapı sorunu olduğunu gördük. Vakit kaybetmeden çalışmalarımıza başladık. Görevi üzerimize haziran ayı itibariyle aldık ancak sahillerde Büyükşehir’e ait ne varsa sökülüp, götürüldüğünü de gördük. Bu tarihten itibaren yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi aralıksız sürdürdük, geldiğimiz noktada hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi’nin gerek gördüğü gibi yaptığımız çalışmaları yerlerinden sökmeyecek, hizmetin devamını sağlayacağız” diye konuştu.

Başkan Hayri Türkyılmaz, “Halk plajları ve kıyı alanlarında; zabıta hizmeti, cankurtaran hizmeti, mantar serme, kıyı temizliği ve bakım/onarım işlerinin Mudanya Belediye Başkanlığı’na bırakılmasına ve kıyı alanlarındaki işletmelerde, büfede, sosyal tesisler bünyesinde veya herhangi bir şekilde alkol satışı, ikramı, servisi yapılmamasına ve sahillerde kamu menfaatine olan projelerle alakalı Büyükşehir Belediyesi'ne onaylattırılmak kaydıyla gerekli izinlerin verilmesine ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararının iptali talebiyle dava açtık. Sahillerin bütün sorumluluğunun Mudanya Belediyesi’ne devri ile ilgili Hazine’ye talepte de bulunduk, ancak cevap alamadık. Büyüşehir Belediyesi bütün sahilleri ve üzerindeki işletme yetkilerini belediyemize verirse, Mudanya sınırlarındaki tüm sahillerin gerçek anlamda halkın ücretsiz kullanımına açılacağını taahhüt ederiz. ‘Halkın malı halkın olacak’ anlayışıyla en iyi hizmeti veririz. Bu anlamda Büyükşehir’i karşılıklı bir protokole davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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