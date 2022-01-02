Uludağ’da yılın ikinci günü pistlerde yoğunluk yaşandı 2022’nin ikinci gününde Uludağ doldu taştı

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Kış turizminin en gözde merkezlerinden Uludağ’da yeni yılın ikinci gününde yoğunluk yaşandı, pistler kayakçılarla doldu.

Uludağ'da yeni yılın ilk günlerinde yoğunluk yaşanıyor. Zirveye çıkmak isteyen vatandaşlar, kilometrelerce kuyruk oluştururken, kayak tutkunları pistlere akın etti. Günler öncesinden gelen tatilciler ve günübirlikçilerle otellerin doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı. Yeni yılın ilk günlerinin hafta sonuna denk gelmesiyle yoğunluk oteller bölgesinde yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düştüğünün izlendiği zirvede, kimi kayakçılar kızaklarıyla, kimileri ise kayak takımlarıyla beyaz güzelliğin keyfini çıkardı. Pistlerde kayak öğreten dernek üyesi kayak hocaları ise pistlere atılan çöp ve atıkları kayarak toplayıp farkındalık oluşturdu.

Uludağ Milli Parkı gişelerinden itibaren oluşan uzun araç trafiğine rağmen, 50 santimetreyi aşan kar kalındığında vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Bazı amatör kayakçılar ise düşe kalka kayak keyfi yaşadı. Günübirlik Uludağ'a çıkan Bursalılar da ailece mangal yapmayı ihmal etmediler.

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