Tornavida ile saldıran gaspçıyı bıçakla öldürdü

Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA'nın Osmangazi ilçesinde E.K. (31) kendisine tornavida ile saldırıp, cep telefonunu gasbetmeye çalışan Erkan Aysu'yu (31) bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinde kaçan E.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 08.00 sıralarında Osmangazi ilçesi, Yahşibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Aysu, işe gitmek için evden çıkan E.K.'yi bir ara sokakta sıkıştırıp, telefonunu gasp etmek istedi. E.K. direnince Erkan Aysu, bu kez cebinden tornavida çıkarıp, saldırdı. Bunun üzerine E.K. de cebindeki bıçağı çıkardı. Çıkan kavgada E.K., gasp girişiminde bulunan Erkan Aysu'yu bacağından bıçaklayarak olay yerinde kaçtı. Aysu'yu görenler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
KAN KAYBINDAN ÖLDÜ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erkan Aysu'nun kan kaybından hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, E.K.'yi iş yerinde yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu arada olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Erkan Aysu'nun E.K.'yi gördüğü sokağa girdiği anlar yer alıyor. Daha sonra aynı sokaktan E.K.'nin cep telefonu ve bıçakla ayrıldığı görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa Derya EVREN
2022-01-03 13:36:25
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