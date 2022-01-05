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Otomobilin çarptığı 'Kakao' isimli köpeğin kurtuluşu kamerada

DHA

Otomobilin çarptığı 'Kakao' isimli köpeğin kurtuluşu kamerada


İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil, Halil Ateş´in `Cocker´ cinsi köpeği Kakao´yu ezip kaçtı. Şans eseri köpek yaralı kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü hakkında şikayette bulunan Halil Ateş "Bu ülkede hiçbir suçun gizli kalmayacağını herkesin fark etmesi gerekiyor" dedi. Bu arada, çocukların sokakta, patilerinden tuttukları 'Kakao' ile 'kutu kutu pense' oynadığı görüntüler tebessüm ettirdi. 
Olay, önceki gün saat 20.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi Cihan Sokak´ta meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücünün geri manevra yaptığı otomobil, Ateş ailesinin cocker cinsi köpeği Kakao´yu ezdi. Aracın altından kurtulan köpek, can havliyle yol kenarına kaçarken, sürücü ise hızla uzaklaştı. Köpeğinin acı içerisinde havladığını duyan Halil Ateş, sokağa çıktı. Köpeğine aracın çarptığını fark eden Ateş, onu veterinere götürdü. Yapılan kontrollerde Kakao´nun vücudunda doku zedelenmesi tespit edildi, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
`HİÇBİR SUÇUN GİZLİ KALMAYACAĞINI HERKESİN FARK ETMESİ GEREKİYOR´
Köpeğinin acı içinde çıkardığı sesleri duyarak dışarı çıktığını söyleyen Halil Ateş "Saat 20.00 sıralarında köpeğimizi ihtiyaçlarını görmesi için dışarı çıkardık. Ancak bir süre sonra köpeğin haykırışıyla cama çıktık. Zaten çıkmaz sokakta oturduğumuz için burada sadece bizim evimiz var, o nedenle bu sokağa yabancı araç girmiyordu. Ancak bu araç yanlış giriyor, köpeğimiz de aracı girerken görüyor ve yola çıkıyor. Araç geri manevra yaparken sürücü köpeğimizi gördüğü halde aracıyla ezip geçiyor. Biz geçtiği anda köpeğin haykırışıyla cama çıktık, baktığımızda araç hızla uzaklaşıyordu. Hemen veterinere götürdük, tedavisi yapıldı" dedi.
`BİR CANLIYA ZARAR VERMEMESİ GEREKTİĞİNİ ÖĞRENMESİNİ İSTİYORUZ´
Sürücüden hiçbir maddi talebi olmadığını belirten Ateş, "Veterinerden sonra da karakola gittik. Zaten evimizin güvenlik kameralarından bakıp kontrol ettik. Görüntüleri görünce biz şok olduk. Güvenlik güçleri kaçan aracı tespit etmeye çalışıyor. Köpeğimizin röntgen, emar (MR), ultrason ve tüm tahlilleri yapıldı, sağlığı yerinde. Köpeğimiz şu an iyi durumda. Bu ülkede hiçbir suçun gizli kalmayacağını herkesin fark etmesi gerekiyor. Bunun için gereken her yere şikayette bulundum. Bu kişinin, herhangi bir canlıya zarar vermemesi gerektiğini öğrenmesini istiyoruz. Köpeğimizi ezen kişiden başka hiçbir beklentimiz yok" diye konuştu.
`Kakao´nun, mahalledeki çocuklarla oynadığını söyleyen Halil Ateş, "Köpeğimiz `Kakao´ mahallemizin sembol bir hayvanıdır, çocuk büyük herkesin sevgi beslediği bir köpektir. Burada onun da kulübesi var, aynı bizim gibi onun da burada bir yaşam alanı var. Biz böyle bir durum yaşanmasına çok üzüldük ancak bir yandan da sağlık durumunun iyi olmasına sevindik" ifadesinde bulundu.
Bu arada, çocukların sokakta `Kakao´nun patilerinden tutup, `kutu kutu pense´ oynadığı görüntüler gülümsetti.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-01-05 10:10:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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