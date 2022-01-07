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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da kaçak tütün operasyonu

İHA

Bursa'da kaçak tütün operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde KOM ekiplerince yapılan operasyonda yüklü miktarda kaçak tütün ele geçirildi.
İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 4 işyerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 45 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 730 paket kaçak sigara, 26 bin 400 adet boş makaron, 7 kilo paketlenmiş tütün, 385 kilo kaçak kıyılmış tütün, 245 kilo gümrük kaçağı kaçak çay ele geçirildi. İş yeri sahipleri Şirin S, Onur Y, Ahmet Y. ve Resul İ. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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