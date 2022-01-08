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Başkan Yardımcısı Şener: "Savunma sanayisinin en önemli üslerinden biri olmayı hedefliyoruz"

İHA

Başkan Yardımcısı Şener: "Savunma sanayisinin en önemli üslerinden biri olmayı hedefliyoruz"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, gelişmiş bir savunma sanayinin güçlü bir ekonomi ve bağımsızlığın teminatı olduğunu belirterek, “Bu çıkış noktasından hareketle hayata geçirdiğimiz Bursa Uzay Havacılık Savunma KümelenmesiBASDEC ile Bursa’mızı savunma sanayimizin en önemli üslerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Türkiye’nin uzay, havacılık ve savunma sanayisinde yerli ve milli üretim hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi’nin (BASDEC), 4. Olağan Genel Kurulu dernek üyelerinin yoğun katılımıyla Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, savunma sanayinin ülkelerin hedeflerinde stratejik önem taşıdığını belirterek, “Gelişmiş bir savunma sanayi, güçlü bir ekonomi ve bağımsızlığın en büyük garantisidir. Ülkemizde de özellikle son dönemde bu alandaki çalışmalar hız kazandı. Devletimizin de desteği ve çabasıyla, Türkiye’nin kaydettiği gelişmeyi çok kıymetli buluyoruz” diye konuştu.
Savunma sanayindeki yerlilik oranının, yüzde 20’ler düzeyinden yüzde 80’lere ulaştığına işaret eden Şener, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“MİLGEM, füze ve roket sistemleri, atak helikopteri, Hürkuş temel eğitim uçağı ve insansız hava araçları gibi çok sayıda projenin başarıyla yürütülmesi ülkemizin bu alandaki gücünü ortaya koymaktadır. Türkiye diğer taraftan Azerbaycan’dan Katar’a, Pakistan’dan Afrika ülkelerine kadar tüm dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke konumuna ulaşmıştır. Ülkemizin bu örnek başarılarıyla gurur duyuyoruz.”
Cüneyt Şener, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi hedeflerine daha fazla katkı sunabilmek için BTSO olarak yoğun bir tempoda çalıştıklarını ifade ederek, “2013 yılında hayata geçirdiğimiz BASDEC, firmalarımızın savunma sanayisinde gücünü artıracak yeteneklerini geliştirmeyi ve kentimizi savunma sanayiinin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflemektedir. 138 üyemizin yer aldığı kümelenmemizin yıllık toplam ihracatı 500 milyon doları aştı. Fakat bunu daha da yukarı taşıyarak, Bursa’mızı savunma sanayimizin en önemli üslerinden biri olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.
BASDEC Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hatipoğlu da BASDEC’in BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın 2013 yılında BTSO’nun ve Bursa’nın gündemine taşıdığı kümelenme olgusunun ilk meyvesini verdiğini ve BTSO çatısı altında BASDEC’in kurulduğunu belirtti. BASDEC’in otomotiv, makine üretim, metal ve tekstil gibi Türkiye’nin köklü ve zengin sanayi altyapısına sahip olan Bursa’nın potansiyelini gelişmekte olan savunma ve havacılık sektörlerinde faal kılmak hedefiyle faaliyete geçtiğini vurgulayan Hatipoğlu, “Kümelenmenin ilk yıllarında, otomotiv sektöründe seri üretime alışmış ve birbirinden sakınan firmalarımızı kümelenme mantığına getirmek kolay olmadı. Verilen eğitimler ve ortak etkinlikler sonucunda firmalarımız birbirlerine güven duymaya, birbirlerine yardımcı olmaya başladılar. İşbirliği içinde ortak hareket ederlerse kümelenmenin getirdiği sinerjiden istifade edebileceklerini gördüler” dedi.
2014 yılında URGE statüsünü kazanan BASDEC’in, ihracata yönelik faaliyetlerinde yüzde 75 oranında Ticaret Bakanlığı desteğini almaya hak kazandığını kaydeden Hatipoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“BASDEC 2016 yılı başında, iş birliği ve faaliyet alanını genişletmek amacıyla yasal dernek statüsü kazandı. Şu anda 138 üyeye sahip olan BASDEC, üye seçerken de hassas davranmakta, çok sayıda üyeden ziyade kümelenmeye katkı sağlayacak kuruluşları tercih etmektedir. Üyelerimiz, TUSAŞ, TEİ, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, FNSS ve diğer savunma ve havacılık ana sanayi firmaları ve SSB ile işbirliği içinde hareket ederek, savunma sanayimizin ihtiyaçlarını Bursa’dan sağlama gayreti içinde. Son yıllarda TUSAŞ’ın ve ROKETSAN’ın Bursa yerleşkelerini faaliyete geçirmeleri de üyelerimizin millileştirme ve yerlileştirme çalışmalarına katkısını artıracaktır.”
Önceleri yalnızca ana savunma ve havacılık firmalarına operasyon, işlem, parça imalatı konularında katkı koyan BASDEC firmalarının artık, mamul ve yarı mamul üretme aşamasına geldiğine dikkat çeken Mustafa Hatipoğlu, “Üyelerimizin son dönemde nihai ürün sahipliği ile ilgili başarılarını büyük bir mutluluk ile karşılıyoruz. TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve kümelenmemizin koordinasyonuyla Milli Savunma Bakanlığı’mız için üretime sunulan ‘Ozan Mayın Dedektörü Projesi’ müşterek çalışmamızın bir ürünü olarak ortaya çıktı. Kümelenme üyelerimiz için AS 9100 eğitimi ve sertifikasyonu başta olmak üzere; 8D, 6 Sigma, ISO 27001 gibi teknik eğitimleri yeni dönemde de düzenlemeye, her firmamızın savunma ve havacılık sektörüne özel ürün sahibi olması için çalışmaya ve nihayetinde ülkemizin hedeflerine yüksek düzeyde katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından BASDEC’in yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi. Genel Kurul’da Mustafa Hatipoğlu’nun, BTSO’yu temsilen Başkanlık görevine yeniden seçildiği BASDEC’in Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu:
"Muhsin Mardin, Faruk Onan, Nurettin Özkan, Ufuk Erdoğan, Tuncer Hatunoğlu, Selçuk Sünnetçioğlu ve Nurullah Özgat."
BASDEC üyeleri, Genel Kurul Toplantısı’nın ardından GUHEM’de interaktif düzenekleri inceleme fırsatı buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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