Meme kanseri sınırını 3 dakikada belirleyen cihaz üretti

ULUKOZA girişimcisi Dr. Öğr. Üyesi Adem Polat, ameliyat sırasında meme tümörünün 3 boyutlu görüntülenmesini sağlayarak hastanın birden fazla operasyon geçirmesini önleyecek bir cihaz geliştirdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (Bursa Uludağ TTO) geleceğin teknolojilerini üreten girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmesini sağlayan markası ULUKOZA, uluslararası kalitedeki hizmetlerini sürdürüyor. ULUKOZA girişimcisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Adem Polat’ın geliştirdiği Optik Tomografi Cihazı (OpTomo) sayesinde meme kanseri hastalarının tedavileri daha kısa sürede tamamlanabilecek.

Meme kanseri tedavisinde birden fazla cerrahi müdahale gerektiren vakalar için geliştirilen açısal optik tarama cihazı OpTomo, ameliyat sayısını ve sürelerini kısaltma özelliğiyle TÜBİTAK 1512 BIGG4tech ULUKOZA Programı kapsamında 200 bin TL tutarında hibe desteği aldı. Mevcut uygulamada ameliyat sırasında hastadan alınan kanserli tümörün, detaylı arama yapılması hedefiyle patolojik incelemeden geçmesi gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Adem Polat, “Patolojik incelemede hasta, anestezi altındayken bekletilir ve en az 1 saat sonra sonucu alınır. Bu rapora göre hasta açıkken ameliyatın devam edip etmeyeceği konusuna doktor tarafından karar verilmektedir. Ancak raporun nihai ayrıntılı sonucu, 30 gün içerisinde alınır. Bunun yanı sıra maalesef her hastanede patolojik inceleme uygulaması bulunmamaktadır ve işlem oldukça maliyetlidir. Bu yöntemde ortaya çıkan nihai patoloji raporuna göre meme kanseri ameliyatı yapılan hastaların yüzde 15’ine ikinci ameliyat yapılmaktadır. Bu tekrarlayan ameliyat durumu; hastada moral, motivasyon ve güven kaybına sebep olurken maliyet yükü de ağırlaşmaktadır” dedi.

Ameliyat esnasında OpTomo ile yapılan detaylı tarama sonucu cerrahi müdahalenin başarı şansının artacağını da kaydeden Adem Polat, “20 bini ülkemizde olmak üzere dünyada her yıl 2 milyon kadına, meme kanseri ameliyatı yapılarak patoloji talebinde bulunuluyor. Her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığı bilinciyle hastalara güç ve moral veren bir teknoloji üretmek istedik. Erişimi kolay, bilimsel ve ileri teknolojiye sahip olan cihazımız, tedaviye güveni artıracak. OpTomo, sadece 3 dakikada 3 boyutlu bir şekilde ameliyat esnasında cerrahın sonuca ulaşmasını ve müdahalenin sınırının belirlenmesini sağlıyor. OpTomo ile başta ülke kadınlarımıza ve cerrahlarımıza destek olmak üzere tüm dünyada bu hastalığın tedavisini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu yolda bizi 4 ay boyunca yoğun bir eğitim programına tabi tutan, birçok alanda bize mentorluk desteği veren ULUKOZA ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

