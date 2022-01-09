Sarıkamış şehitleri Yıldırım’da anıldı

Yıldırım Belediyesi, 1522 Aralık 1914’te Sarıkamış’ta hayatını kaybeden 78 bin şehidi, Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlediği tiyatro oyunu ile andı.

Sarıkamış şehitleri Barış Manço Kültür Merkezi’nde ‘Soğuk Cennet Prangalar’ adlı tiyatro oyunu ile anıldı. Yönetmenliğini Olcay Dursun’un üstlenmiş olduğu oyunda Sarıkamış Harekâtı’na katılıp Allahuekber ve Soğanlı Dağları’nda donarak şehit olan askerlerin destansı hikâyesi anlatıldı. SeyruKeyf Tiyatro Ekibi’ninsahnelediği tiyatro gösterisi duygu dolu anlar yaşatırken, seyircilerden tam not aldı.

Sarıkamış Harekâtı’nın 107’nci yıl dönümünde vatan için şehit düşmüş kahraman askerleri rahmetle yâd ettiklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Anadolu’yu yurt edinmek, onu vatan kılmak çok kolay olmadı. Hepimiz buna şahidiz. Aynı mücadeleyi bugün farklı alanlarda veriyoruz. İnşallah bizlerde atalarımızın izinden giderek bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. İnsanoğlu doğar, dünyaya gözlerini açar ve şahit olur. Gözlerini kapayıncaya kadar şahitliği devam eder. Kimi mevki ve makama şahitlik eder. Müdür, başkan, komutan olur, rütbe takar. Ama bir gün bir üst komutan gelir tüm rütbelerini söker ve o şahitliği son bulur ve ölür. Kimi de doğar, gözlerini açar. Yeryüzünün kalfalığına şahitlik eder. Vatanı ve milleti için çalışır ve bu şahitliği şehitlikle son bulur, devam eder. Vatan ve millet için hiç düşünmeden canlarını feda eden şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah bizim de birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Bize kendimizi, o kıymetli duruşumuzu hatırlatan tiyatro ekibimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

107 yıl önce yürekler buz tuttu

107 yıl önce Allahuekber Dağları’nın zirvesinden milletimizin sinesine bir çığ düştüğünü ve orada bütün Anadolu’nun ciğerinin yandığını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “İşte o yürek yangınları onlarca yıldır nice türkülere, ağıtlara konu olmuştur. Fakat Sarıkamış; en az o acılar kadar tarih sayfalarına geçen büyük bir kahramanlığın da şahididir. Bu diyar; ağıtların olduğu kadar destanların da yurdudur. Orada can vererek şehadete yürüyen yiğitler, birer şuur abidesi olarak hüzünlü ama bir o kadar da şanlı bir direnişin kahramanı olmuşlardır. Çanakkale’yi geçilmez kılan, Kut’ülAmare’de işgalcilere karşı muzaffer olan, tarihte benzeri olmayan büyük bir İstiklal Mücadelesi vererek Türkiye Cumhuriyeti’ni inşa eden ruh; Sarıkamış’ta da kar üstüne yiğitliğin destanını yazan Mehmetçik ruhudur. Malazgirt Ovası’ndan çıkıp Anadolu’yu kucaklayan, İstanbul’u fetheden ruh; Sarıkamış’ta karlı dağlara mührünü vurmuştur. Sarıkamış’ı bizim gözümüzde ölümsüz kılan işte budur” sözlerini kullandı.

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