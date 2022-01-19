BUÜ’den lise öğrencilerine akademik destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUÜ’den lise öğrencilerine akademik destek

İHA

BUÜ’den lise öğrencilerine akademik destek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi’ne akademik ve bilimsel destek sağlayacak. İmzalanan protokol ile öğretmen ve öğrencilere araştırma yapmanın yanı sıra bilimsel çalışma yöntemleri konusunda da eğitimler verilecek.
BUÜ Yönetimi tarafından eğitim ve öğretimin geliştirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Gerçekleştirilen protokol sayesinde, BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri proje hazırlama ve bilimsel çalışma yürütme konularında Üniversiteden destek alacak. İkili işbirliği protokolü Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Bilal Yaşar Kartal ve kurum temsilcilerinin hazır bulunduğu törenle imzalandı.
İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa’nın markası ve tecrübeli üniversitesi olarak toplumdan gelen her türlü talebi karşılamaya çalıştıklarını vurguladı. Sanayi ve ticari kuruluşlardan, merkezi ve yerel yönetimlere kadar her kesim ile ikili ilişkiler içerisinde olduklarına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Toplumun her kesimi ile görüşüyoruz. Sivil toplum örgütleri ve eğitim kurumları da bu çemberin içerisinde yer alıyor. Biz bu süreçte üzerimize düşen tüm sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Bugün de bu kapsamda özel bir protokol imzalıyoruz. Şehrimizin önemli liselerinden birisine daha akademik ve bilimsel destek vereceğiz. Bu işbirliğini Eğitim Fakültemiz ve FenEdebiyat Fakültemiz üzerinden gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Akademik işbirliği modelini ön plana çıkarmaya gayret ettiklerinin altını çizen Rektör Kılavuz; “Yeni gelişmeler, yeni bakış açıları ve başta TÜBİTAK olmak üzere bazı projelerde rehberlik yapmak, yol göstermek ve danışmanlık yapmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar çok sayıda eğitim kurumu ile akademik ve bilimsel destek noktasında işbirliği protokolü imzaladık. İnşallah bugün imzalayacağımız protokol de hayırlı sonuçlara vesile olacaktır” açıklamasında bulundu.
BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Bilal Yaşar Kartal ise Bursa Uludağ Üniversitesi’nin kendilerine vereceği destekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. TÜBİTAK ölçekli çalışmalar yürütmeye çalıştıklarını ancak henüz yolun başında olduklarını belirten Okul Müdürü Bilal Yaşar Kartal; “Projelerimize daha ciddi anlamda odaklanmak istiyoruz. Bu yüzden de şehrimizin en köklü eğitim kurumu olan Bursa Uludağ Üniversitesi’nden ve burada görev yapan akademisyenlerimizden destek almayı çok arzu ediyoruz. Bizlere akademik anlamda vereceğiniz desteklerden dolayı şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz. Umarım öğrencilerimiz adına bu gelecek süreci en iyi ve verimli şekilde tamamlarız ve üzerimize düşen misyonu yerine getirmiş oluruz” dedi.
Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Bilal Yaşar Kartal tarafından protokole imzalar atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Flash TV'nin kurucusu, Bursalı iş adamı Ömer Ziya Göktuğ vefat etti
YEREL HABERLER Flash TV'nin kurucusu, Bursalı iş adamı Ömer Ziya ...
Genç sinemacılar bu atölyede yetişiyor
YEREL HABERLER Genç sinemacılar bu atölyede yetişiyor
İnegöl’de kapalı köy yolu yok
YEREL HABERLER İnegöl’de kapalı köy yolu yok
Öğrenciler tatilin keyfini Nilüfer’de yaşayacak
YEREL HABERLER Öğrenciler tatilin keyfini Nilüfer’de yaşayacak
Bursa'da evin kapısını kartla açtılar, binlerce lira çalıp kayıplara karıştılar
YEREL HABERLER Bursa'da evin kapısını kartla açtılar, binlerce lira ...
Köydeki kafede kahvaltılar kar üzerinde yapılıyor Karların üzerinde kahvaltı yapmak isteyen bu köye geliyor
YEREL HABERLER Köydeki kafede kahvaltılar kar üzerinde ...
Aynı anda 2 mevsimi yaşadılar Bir yanda kar, diğer yanda güneşli hava
YEREL HABERLER Aynı anda 2 mevsimi yaşadılar Bir yanda kar, diğer ...
Polis olmak isteyen gençlere ücretsiz kurs desteği
YEREL HABERLER Polis olmak isteyen gençlere ücretsiz kurs desteği
İnegöl Belediyesi tüm personeliyle sahada
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi tüm personeliyle sahada
Konut fiyatları maliyetleri belirleyecek
YEREL HABERLER Konut fiyatları maliyetleri belirleyecek
Prof. Dr. Reşit Mıstık: “Korona virüs yayılmaya devam ettiği sürece yeni varyant ve mutasyonlar göreceğiz”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Reşit Mıstık: “Korona virüs yayılmaya devam ...
2. Lig'den Süper Lig'e transfer oldu
YEREL HABERLER 2. Lig'den Süper Lig'e transfer oldu
Yenişehir ve Orhaneli'de eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Yenişehir ve Orhaneli'de eğitime kar engeli
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Kiralık otomobille inşaattan demir çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kiralık otomobille inşaattan demir çalan 2 şüpheli ...
Kiralık otomobille inşaattan demir çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kiralık otomobille inşaattan demir çalan 2 şüpheli ...
İnşaattan demir çalan şüphelinin pes dedirten savunması: "Ekmek parası ağabey yapacak bir şey yok"
YEREL HABERLER İnşaattan demir çalan şüphelinin pes dedirten ...
İnegöl’de eğitime kar engeli
YEREL HABERLER İnegöl’de eğitime kar engeli
Bursa'nın 4 ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Bursa'nın 4 ilçesinde eğitime kar engeli
Bursa'nın 4 ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Bursa'nın 4 ilçesinde eğitime kar engeli
Bursa'nın dağ ilçelerinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Bursa'nın dağ ilçelerinde eğitime kar engeli
Bursa'da kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Bursa'da kar yağışı etkili oldu
Hatayspor, İnegölspor'dan Selimcan Temel'i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Hatayspor, İnegölspor'dan Selimcan Temel'i kadrosuna ...
Bursaspor üç eksikle Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Bursaspor üç eksikle Eyüpspor maçı hazırlıklarına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.