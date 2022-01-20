Ödüllü fotoğraflar Nilüfer’de

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından gümüş plaketle onurlandırılan fotoğraflar, Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi’nde sergileniyor.

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından gümüş plaketle onurlandırılan, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’ndan da (TFSF) üçüncü yıldızını alan Uluslararası Fotoğraf Yarışması, fotoğraf sanatı ve fotoğrafçılığın gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor. Bir holding tarafından 23 yıldır gerçekleştirilen ve 17 yıldır da uluslararası olarak düzenlenen 17. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren fotoğraflar, Konak Kültürevi’nde sergilenmeye başlandı.

Bugüne kadar 6500’ün üzerinde fotoğraf sanatçısının katıldığı yarışmanın 2021 yılı teması “Ritüeller” oldu. Yarışma, renkli, siyahbeyaz ve deneysel olmak üzere üç kategoride gerçekleştirildi. Hindistan’dan Vietnam’a, Bangladeş’den İran’a, Mairutus’dan, İtalya’ya toplam 44 ülkeden, 722 fotoğraf sanatçısının, 5 bin 662 fotoğrafla katıldığı yarışmanın jürisi, 45 eseri ödüllendirirken, 29 eseri de sergilemeye lâyık buldu.

TFSF ve FIAP desteğiyle gerçekleştirilen yarışma, dünyadaki fotoğraf sanatçıları tarafından da yakından takip ediliyor. Ödül kazanan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar, 2 Şubat 2022 gününe kadar Konak Kültürevi sergi salonunda fotoğrafseverlerin izlenimine açık olacak.

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