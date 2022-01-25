Yeni rekorlar Osmangazi’de kırılacak AK Partili vekillerden dev tesise övgü

Osmangazi Belediyesi tarafından Türk sporuna kazandırılan uluslararası standartlardaki Osmangazi Atletizm Salonu, Bursa’nın yüz akı projelerinden biri olarak hizmet vermeye başladı. 73 metre çatı açıklığı ile Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise en önemli atletizm salonu olma özelliği taşıyan dev tesis, AK Parti Bursa Milletvekillerine kapılarını açtı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte modern tesisi gezen milletvekilleri, yeni salon ile birlikte Bursa’nın sporun merkezi haline geleceğini belirtti.

Osmangazi Belediyesi tarafından Küçükbalıklı Mahallesi'nde 15 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Osmangazi Atletizm Salonu hizmet vermeye başladı. AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Mustafa Esgin, Zafer Işık, Atilla Ödünç ile AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte dev tesisi gezerek, salonda antrenman yapan sporcularla bir araya geldi.

Bursa’nın adını uluslararası alanda duyuracak modern salon ile ilgili bilgiler veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni tesiste yeni rekorların kırılacağını ifade etti. 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilen salonun 73 metre çatı açıklığı ile Türkiye’nin en büyük kapalı atletizm salonu olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, “Tamamlandıktan sonra salonumuzu Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devrettik. Böylesine büyük ve modern bir tesisini devretme nedenimiz ise, işletim açısından devletimizin ulusal ve uluslararası spor müsabakalarla ilgili belirlediği politika ve planlamalarda herhangi bir sorun yaşanmasını önlemek. Şunu inanarak ifade edebilirim, çok şık ve modern salonumuzda müsabakalara hazırlanan sporcularımız, katıldıkları yarışlarda elde edecekleri derecelerle bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı okutacaklar” dedi.

Sporcuların antrenmanlarını yapmaya başladığı Osmangazi Atletizm Salonu’nun bin kişilik seyirci kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Başkan Dündar, “Her şeyiyle dört dörtlük bir tesis inşa ederek gençlerimizin hizmetine sunduk. 6 kulvarlı 120 metrelik koşu pisti dışında, 4 ısınma kulvarı, yüksek atlama, uzun atlama gibi atletizm sporunun tüm branşlarında salonumuzda yarışmalar düzenlenebilecek. İnşallah, yeni şampiyonlar, yeni rekor ve rekortmenler bu salondan çıkacak. Ben, sporcu kardeşlerimize ve onları yetiştiren hocalarına şimdiden başarılar diliyorum. İnşa etmiş olduğumuz tesis, Türk sporuna ve Bursa’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilerek Türk sporuna kazandırılan Osmangazi Atletizm Salonu’nda incelemelerde bulunan TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da, böylesine güzel ve modern bir salonu Bursa’ya ve ülkemize kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkür etti. Çavuşoğlu, “Ülkemiz, son 20 yılda ulaşım, sağlık, eğitim, enerji ve sportif alanlarda gerçekleştirdiği altyapı yatırımları ile çok büyük aşamalar kaydetti. Her alanda olduğu gibi, sportif altyapıya yönelik yapılan yatırımlar sayesinde ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde edilecek derecelerle, ülkemizin adını tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz” dedi.

Bursa’nın sanayi, tarım ve turizmde olduğu gibi spor alanındaki potansiyeliyle de, önemli başarılar elde edecek bir kapasiteye sahip olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, “Bugün burada antrenman yapan kardeşlerimiz arasında olimpiyatlarda 4x100 metrede mücadele etmiş bir kardeşimiz ile yine 21 yaş Dünya ve Avrupa şampiyonluğunu kazanmış kardeşlerimizi görüp sohbet ettik. Bugün resmi müsabakalara hazır olan Osmangazi Atletizm Salonu, zemin yapısı itibarı ile uluslararası müsabakaların yapılabileceği özel pistlere sahip. Sporcu sağlığı ve başarının ön planda tutulduğu modern bir tesis. Burada düzenlenecek müsabakalar sayesinde Bursa’mızın adı tüm dünyada daha sık anılacak. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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