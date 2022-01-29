Karacabey Belediyesi kar sınavını başarıyla atlattı

Marmara Bölgesi’nde hayatı durma noktasına getiren yoğun kar yağışı geride kalırken, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan en yoğun 4 gün boyunca uyguladıkları titiz çalışmalarla vatandaşların mağduriyetini en aza indirdiklerini söyledi.

Marmara Bölgesi’nde yoğun olarak gerçekleşen kar yağışı, birçok şehirde hayatı durma noktasına getirdi. Meteorolojiden yapılan uyarının ardından, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ın talimatıyla ilçe genelinde teyakkuza geçen ekipler, dört bir yanda Bursa Büyükşehir, BUSKİ, Karayolları ve D Sİ ekipleri ile koordineli çalışarak, vatandaşların yoğun kar yağışından en az derece etkilenmelerini sağladı. Özellikle pazar günü ve sonrasındaki 4 gün boyunca bölgede etkili olan kar yağışında 2 greyderin toplam 560 kilometrelik yolda, yol açma çalışması gerçekleştirdiğini belirten Başkan Özkan, “Bunun yanında belediyemize ait 2 kar küreme ve tuzlama aracı ile toplam 970 kilometrelik yolda çalışma gerçekleştirilmiştir. 13 iş makinesi, 4 traktör, 9 araç ve toplamda 110 kişilik ekip, 24 saat esasına dayalı vardiya sistemiyle çalıştı. 4 günlük süre boyunca 150 tonluk tuz yollara atıldı” dedi.

1 hafta boyunca sokak hayvanları için de neredeyse aralıksız şekilde, şehrin çeşitli noktalarında beslemeler yapıldığını belirten Özkan, şehirdeki tüm canlılar için seferber olduklarının altını çizdi. Öte yandan belediye, şehir pazarının kurulduğu gün hem esnaf hem vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri adına ücretsiz 5 bin kişilik sıcak çorba ikramında bulundu. Cami, park ve yoğun kullanılan resmi kurumların giriş ve park alanları da kısa sürede açılarak kullanılabilir hale getirildi.

Kar yağışı ve sonrasında özellikle servisle işe giden vatandaşların etkilenmemeleri için sabahın erken saatlerinde tuzlama ve yol açma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, kar sonrası ilk önce ana yollar olmak üzere tüm riskli bölgelerde tutan buzlar da ortadan kaldırıldı. Özellikle çatılardan sarkan buz sarkıkları ekipler tarafından tek tek kırıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de şehir içindeki çalışmalara destek oldu. Özkan, “Sadece yollar değil vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan kaldırımlarda da temizleme işlemlerimiz sürdü” dedi.

Özkan, 4 gün boyunca merkez ve kırsalda incelemelerini bizzat yaparak ekiplerin koordinasyonunu ve çalışmalarını da yakından takip etti.

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