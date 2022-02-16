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Kanser tedavisinde sıcak kemoterapi dönemi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilerlemiş kanserde uygulanan sıcak kemoterapi tedavisine başlandı

İHA

Kanser tedavisinde sıcak kemoterapi dönemi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilerlemiş kanserde uygulanan sıcak kemoterapi tedavisine başlandı

Türkiye’de sayılı merkezde uygulanabilen HİPEC (Sıcak Kemoterapi) yöntemi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlandı.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 35 yaşındaki kolon kanseri kadın hastaya, gastroenteroloji cerrahisi ve genel cerrahi doktorları tarafından başarılı bir şekilde Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (HİPEC) ameliyatı yapıldı.
Daha önce üç defa kolon kanseri nedeniyle ameliyat olan hasta Sade Kurt şikâyetlerinin yinelemesi nedeniyle Bursa Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurması üzerine kolon kanserinin tekrar nüks ettiği tespit edilince gastroenteroloji cerrahisi ve genel cerrahi doktorları tarafından yapılan tetkikler sonrası ameliyat kararı alındı. Sitoredüktif denilen tümörlü dokuların tamamının çıkarılması sonrasında karın içi sıcak kemoterapi uygulandı.
HİPEC yönteminin mezotelyoma gibi karın zarı kanserlerinde, apendiks kanserlerinde, son evre kolonrektum, over kanserlerinde ve seçilmiş mide kanseri gibi kanserlerin tedavisinde de kullanıldığını söyleyen Gastroenteroloji Cerrahı Doç.Dr. Mehmet Akif Üstüner, “Bu tedavi yöntemine karar vermek için hastalar öncelikli olarak gastroenteroloji cerrahisi, genel cerrahi, medikal onkoloji, patoloji ve radyoloji hekimlerinden oluşan multidisipliner cerrahi onkoloji konseyi tarafından değerlendiriliyor. Cerrahi onkoloji konseyi tarafından bir skorlama yapılıyor. Skorlamada hastanın durumu, kanserin yayılımı gibi parametreler dikkate alınıyor. Ameliyat sonrasında özel kemoterapi ilaçları, özel bir alet yardımıyla 4243 dereceye kadar ısıtılarak, karın içerisine yaklaşık 60120 dakika arasında uygulanıyor. Ameliyat 810 saat kadar sürebiliyor. Burada asıl önemli olan yapılan cerrahidir. Gözle görülen tümör bırakmadan yapılan cerrahi işin temelini oluşturuyor. Cerrahiye sıcak kemoterapi eklendiği zamanda kalan mikroskobik odaklar da temizlenir” diye konuştu.
Daha önce 3 kez kolon kanseri nedeniyle ameliyat olmuş hastamız, karın içinde ve karın zarında nüks nedeniyle kliniğimize başvurduğu bilgisini veren Doç.Dr.Üstüner, “Hastamızı onkoloji konseyinde tartıştık. Ameliyat öncesi hazırlıkların tamamlanmasının ardından hastamızı ameliyata aldık. Hastamızı ameliyat ettiğimizde bütün karın zarına yayılmış tümör vardı. Karın zarını temizledik. Kanserin yayıldığı bağırsak segmentlerini çıkardık ve karın içerisine özel bir alet yardımıyla ısıtılmış özel bir kemoterapi ajanı uyguladık. Yaklaşık bir saat kadar uyguladık ameliyat sorunsuz şekilde tamamlandı. Hastamızı 6 aydır sorunsuz bir şekilde takip ediyoruz.” şeklinde konuştu.
Kolon kanseri sebebiyle 4 yıldır tedavi gördüğünü ve çeşitli yerlerde nüksler yaşadığını belirten Sade Kurt ise “En son karın içinde yaygın olan tümörler için yapılabilecek yeni bir operasyon olduğunu öğrendim. Bunu nasıl yapabiliriz diye biraz araştırdık. Burası zaten tedavi olduğum hastaneydi. Dr. Akif Bey’in bu konuda uzman olduğunu öğrendim. Başarılı bir operasyon oldu, zor süreçlerden geçtim. Ama şu anda çok iyiyim. Akif Bey ve ekibine çok teşekkür ederim.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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