Mimar İrem ve ölümüne neden olan sürücü için kusur raporu istendi



Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA´da polisten kaçarken, otomobille mimar İrem Özdemir´e (24) çarpıp ölümüne neden olan İsmail Kuşaslan´ın tutuklu yargılandığı davada mahkeme, sanık ve İrem Özdemir'in kusur durumlarına ilişkin rapor düzenlemesine karar verdi.

Kaza, geçen yıl 2 Eylül´de Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, plakasının sahte olduğunu belirledikleri otomobilin sürücüsü İsmail Kuşaslan´a, Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü ise uyarıya aldırmadan yoluna devam etti. Polis ekipleri de aracın peşine düştü. Kuşaslan, İzmir Yolu Caddesi´ne geldiğinde, akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen mimar İrem Özdemir'e ardından da demir korkuluklara çarptı. Korkuluk ile otomobil arasında sıkışan Özdemir ile sürücü Kuşaslan yaralandı. Kaza anı ise istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarınca sıkıştığı yerden çıkarılan Özdemir, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

22 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Olayın ardından çevredekilerin tepki gösterdiği otomobildeki Ünal Bilici, polis tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 2 sahte plaka, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan İsmail Kuşaslan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İsmail Kuşaslan hakkında 2 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İsmail Kuşaslan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Olayda yaşamını yitiren İrem Özdemir'in ailesinin avukatı olan ağabeyi Ahmet Özdemir ile sanık avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

'SİLAHIMI KİMSEYE DOĞRULTMADIM'

Duruşmada söz alan İsmail Kuşaslan, olay günü kullandığı araçta bulunan Ünsal B.'nin elindeki silahı kendi rızasıyla polislere verdiğini belirterek, "Silah bana aittir. Başka bir silah yoktu. Silahımı çıkarıp kimseye doğrultmadım" dedi.

Özdemir'e çarpmadan önce yolda başka araçlara ve bir eve vurduğu iddiasını da reddeden sanık Kuşaslan, "Motosikletle takip yapan polislere çarpmadım. Kazadan sonra aracın kapısını bilerek açmadığım da doğru değildir. Hareket halindeyken kapı kilidi devrede olduğu ve içerideki kol bozuk olduğu için kapıyı açamadım" diye konuştu.

Duruşmada, olay günü bölgede görev yapan iki polis memuru da tanık olarak dinlenildi. Avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden sanık ve İrem Özdemir'in kusur durumlarına ilişkin rapor düzenlemesine, Özdemir'e hastanede uygulanan tedavilere ve saatlerine ilişkin ilgili hastaneden bilgi talep edilmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2022-02-24 17:55:24



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