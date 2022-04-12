İftar sofraları Büyükorhan’da kuruldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, salgın sebebiyle 2 sene ara verdiği iftar programlarını Harmancık’ın ardından Büyükorhan’da da sürdürdü.

Ramazan ayının manevi iklimini herkesin hissedebilmesi için farklı programlar düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Harmancık’ın ardından Büyükorhan’da düzenlediği iftar programıyla ilçe halkını aynı sofra etrafında buluşturdu. Büyükorhan belediye binası önündeki kapalı pazar alanında organize edilen programa, ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Büyükorhan Kaymakam Vekili Furkan Öztürk ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı programda, ezanların okunmasıyla birlikte alanı dolduran yüzlerce kişi oruçlarını hep birlikte açarak dua etti.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, bu sene Ramazan ayını birlik ve beraberlik içerisinde, aynı sofraları paylaşarak idrak edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçede dur durak bilmeden çalıştığını belirten Murat Demir, merkez ilçelerdeki her türlü konforun Büyükorhan’da da olması için sürekli projeler geliştirdiklerini ifade etti.

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, bereketli iftar sofralarında gencinden yaşlısına herkesi buluşturan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. En son 2019 yılında toplu iftar ve sahur programları düzenlendiğini hatırlatan Korkmaz, 2 senelik özlemin ardından tekrar bir araya gelmenin hazzını yaşadıklarını ifade etti.

İftar programı, oruçların açılmasının ardından Meddah ve Karagöz gölge oyunu gösterileriyle devam etti. Çocuklar, gösterileri büyük bir ilgiyle takip etti.

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