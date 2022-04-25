Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

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Esra TÜRKER-İsmail Hakkı SEYMENBURSA,(DHA)BURSA´da tek motorlu uçak, sokak arasına düştü. Olayda uçaktaki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, alev alan 5 araç hasar gördü.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak´ta meydana geldi. Yunuseli Havaalimanı yakınında bulunan bölgeye tek motorlu uçak düştü. Evlerin arasına düşen uçak alev aldı. Sokakta bulunan 5 araç da yanmaya başladı. Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi. Mahallede yaşayanlar ise panik yaşadı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, uçaktaki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-İsmail Hakkı SEYMEN

2022-04-25 15:54:31



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