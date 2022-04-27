Başkan Yılmaz: "Şehit ve gazilerimiz için ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yılmaz: "Şehit ve gazilerimiz için ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz"

İHA

Başkan Yılmaz: "Şehit ve gazilerimiz için ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şehit aileleri ve gazilerle iftar sofrasında bir araya gelerek Ramazan’ın bereketini paylaştı. Başkan Yılmaz, "Şehit ve gazilerimiz için ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz" dedi.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, düzenlenen iftar programında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi bahçesinde düzenlenen iftar programının ardından salondakilere seslenen Başkan Oktay Yılmaz, vatan uğruna can veren şehitleri rahmetle, kahramanca mücadele ederken gazilik mertebesine erişmiş tüm gazileri de şükranla ve minnetle andıklarını söyledi. Başkan Yılmaz şöyle devam etti:
“Bu toprakları bize vatan kılan Osman Gazi'yi, Orhan Gazi'yi anmadan geçemeyiz. Çünkü burası bir gaza devleti olan Osmanlı'nın kurulduğu yer. Bu vatanı gazilerimize ve bu gaza yolunda ömürlerini vakfetmiş şehitlerimize borçluyuz. Onun için hem baş tacımız hem de gönlümüzün en ulvi köşelerinde şehit ve gazi ailelerimiz var. Ezanlarımızın sesini gök kubbeden mahrum etmek isteyenlerin, hürriyetimize gölge düşürmek isteyenlerin, bayrağımızı gökyüzünden indirmek isteyenlerin karşısında, şahadeti arzulayan kahramanlarımız tarih boyunca her zaman dimdik durmuş ve neticesinde ya şehitlik ya da gazilik şerefine nail olmuştur. Şehit ve gazilerimiz için ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Ancak bizlere bıraktıkları bu aziz vatan için canla başla çalışarak, birlik ve beraberlik içinde şehrimizi ve ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyarak bir nebze olsun haklarını ödeyebiliriz. Şehitlerimiz, gazilerimiz bizim baş tacımız. Onların emaneti bizim emanetimizdir. O şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizler de bu emanete sahip çıkmak için yaptığımız hizmetlerde onları yaşatmaya gayret ediyoruz. Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozdurmasın. Bozmak isteyenlere de fırsat vermesin” dedi.
Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı ise, “Bayrağımızın altında huzur içerisinde yaşıyorsak bunu ‘ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz’ inancıyla vatanını savunan, bu vatan için canını feda eden şehitlerimize, hiç düşünmeden canını feda etme niyetiyle savaşan gazilerimize borçluyuz. Asırlar süren mücadelemizde yurdumuzu canı pahasına, mukaddes toprağımız ve bayrağımız uğruna canlarını seve seve veren ve vatan sevgisini tüm sevgilerden üstün kılan gazilerimize ve şehitlerimize olan borcun hiçbir zaman ödenemeyeceğini biliyoruz. Bugün bizlere düşen görev, onların hatırasını yâd etmek, geride bıraktıkları ailelerinin her zaman yanında olmak ve bize emanet ettikleri vatanımızı canımız pahasına korumak, yaşamak ve yaşatmaktır. Milli ve manevi değerlerimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bu akşam bir araya getiren Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
İftar programına Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Yıldırım İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ahmet Önder, Yıldırım Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Karaaslan, Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi Fikret Bayraktar, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muzaffer Uyar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Bursa Şube Başkanı Metin Şenol, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Bursa Şube Başkanı Nevin Fırtına, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Yıldırım İlçe Müftüsü İbrahim Halil Demir, Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akif Bingöl, Bursa Işıklar Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı Jandarma Albay Metin Özbek, Askerlik Şubesi Başkanı Ramazan Çalım, Yıldırım İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Akbulut, Yıldırım İlçe Yazı İşleri Müdürü İdris Yeni, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nursen Örde, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Doğan Hüseyinoğlu, Devlet Malzeme Ofisi Bölge Müdürü Murat Kaya, Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdür Vekili Zeki Bostancı, İlçe Tapu Müdürü Enes Gezmiş, İlçe Nüfus Müdürü Zekeriya Alkan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Yiğit, Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kanadı kırılan leylek tedavi altında
YEREL HABERLER Kanadı kırılan leylek tedavi altında
Kaydırakta bacağı demirlere sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kaydırakta bacağı demirlere sıkışan çocuğu itfaiye ...
Millet bahçesinin 'M' harfini çaldı, 7 yıl hapisle yargılanıyor
YEREL HABERLER Millet bahçesinin 'M' harfini çaldı, 7 yıl hapisle ...
Bursa’da kaydırak demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye böyle kurtardı
YEREL HABERLER Bursa’da kaydırak demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye ...
Güvenlik kameralarına yakalanmayan otomobil fareleri, çamura saplandı
YEREL HABERLER Güvenlik kameralarına yakalanmayan otomobil fareleri, ...
Takla atan araçta dehşeti yaşadılar Otomobil içindeki yaralı annenin ilk sorduğu kızı oldu
YEREL HABERLER Takla atan araçta dehşeti yaşadılar Otomobil içindeki ...
Şairin Şiir Evreni’nin konuğu Hilmi Haşal
YEREL HABERLER Şairin Şiir Evreni’nin konuğu Hilmi Haşal
Uludağ’da yemek aramaya inen ayıların köpek sürüsü ile kavgası kameralarda
YEREL HABERLER Uludağ’da yemek aramaya inen ayıların köpek sürüsü ...
Bursa’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Alevlere teslim olan evi mahalleli kovalarla taşıdığı suyla söndürmeye çalıştı
YEREL HABERLER Alevlere teslim olan evi mahalleli kovalarla taşıdığı ...
LPG’li araç alev topuna döndü
YEREL HABERLER LPG’li araç alev topuna döndü
Çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
YEREL HABERLER Çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü
YEREL HABERLER Çamaşır asarken asansör boşluğuna düşen kadın ölümden ...
Talihsiz çifti traktör kazasında hayatını kaybetti Traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Talihsiz çifti traktör kazasında hayatını ...
Bursa'da düşen uçağın öğrenci pilotu memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Bursa'da düşen uçağın öğrenci pilotu memleketine ...
Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (9)
YEREL HABERLER Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi ...
Mudanyalı üreticilere silajlı mısır desteği
YEREL HABERLER Mudanyalı üreticilere silajlı mısır desteği
Parklara 'bahar' bakımı
YEREL HABERLER Parklara 'bahar' bakımı
Gürsulular Ramazan nostaljisiyle salgının etkilerinden kurtuluyor
YEREL HABERLER Gürsulular Ramazan nostaljisiyle salgının ...
Osmangazili atletin yıldızı parladı
YEREL HABERLER Osmangazili atletin yıldızı parladı
Kameraman yardımcısı olan Serkan Topal’ın katillerine ağırlaştırılmış müebbet verildi
YEREL HABERLER Kameraman yardımcısı olan Serkan Topal’ın katillerine ...
Vemus firmasından BUÜ’ye TEKNOFEST desteği
YEREL HABERLER Vemus firmasından BUÜ’ye TEKNOFEST desteği
Motosiklet ile jip kafa kafaya çarpıştı Çarpışma anı saniye saniye kameralarda
YEREL HABERLER Motosiklet ile jip kafa kafaya çarpıştı Çarpışma anı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.