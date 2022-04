Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şehit aileleri ve gazilerle iftar sofrasında bir araya gelerek Ramazan’ın bereketini paylaştı. Başkan Yılmaz, "Şehit ve gazilerimiz için ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz" dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, düzenlenen iftar programında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi bahçesinde düzenlenen iftar programının ardından salondakilere seslenen Başkan Oktay Yılmaz, vatan uğruna can veren şehitleri rahmetle, kahramanca mücadele ederken gazilik mertebesine erişmiş tüm gazileri de şükranla ve minnetle andıklarını söyledi. Başkan Yılmaz şöyle devam etti:

“Bu toprakları bize vatan kılan Osman Gazi'yi, Orhan Gazi'yi anmadan geçemeyiz. Çünkü burası bir gaza devleti olan Osmanlı'nın kurulduğu yer. Bu vatanı gazilerimize ve bu gaza yolunda ömürlerini vakfetmiş şehitlerimize borçluyuz. Onun için hem baş tacımız hem de gönlümüzün en ulvi köşelerinde şehit ve gazi ailelerimiz var. Ezanlarımızın sesini gök kubbeden mahrum etmek isteyenlerin, hürriyetimize gölge düşürmek isteyenlerin, bayrağımızı gökyüzünden indirmek isteyenlerin karşısında, şahadeti arzulayan kahramanlarımız tarih boyunca her zaman dimdik durmuş ve neticesinde ya şehitlik ya da gazilik şerefine nail olmuştur. Şehit ve gazilerimiz için ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Ancak bizlere bıraktıkları bu aziz vatan için canla başla çalışarak, birlik ve beraberlik içinde şehrimizi ve ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyarak bir nebze olsun haklarını ödeyebiliriz. Şehitlerimiz, gazilerimiz bizim baş tacımız. Onların emaneti bizim emanetimizdir. O şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizler de bu emanete sahip çıkmak için yaptığımız hizmetlerde onları yaşatmaya gayret ediyoruz. Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozdurmasın. Bozmak isteyenlere de fırsat vermesin” dedi.

Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı ise, “Bayrağımızın altında huzur içerisinde yaşıyorsak bunu ‘ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz’ inancıyla vatanını savunan, bu vatan için canını feda eden şehitlerimize, hiç düşünmeden canını feda etme niyetiyle savaşan gazilerimize borçluyuz. Asırlar süren mücadelemizde yurdumuzu canı pahasına, mukaddes toprağımız ve bayrağımız uğruna canlarını seve seve veren ve vatan sevgisini tüm sevgilerden üstün kılan gazilerimize ve şehitlerimize olan borcun hiçbir zaman ödenemeyeceğini biliyoruz. Bugün bizlere düşen görev, onların hatırasını yâd etmek, geride bıraktıkları ailelerinin her zaman yanında olmak ve bize emanet ettikleri vatanımızı canımız pahasına korumak, yaşamak ve yaşatmaktır. Milli ve manevi değerlerimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bu akşam bir araya getiren Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İftar programına Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Yıldırım İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ahmet Önder, Yıldırım Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Karaaslan, Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi Fikret Bayraktar, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muzaffer Uyar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Bursa Şube Başkanı Metin Şenol, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Bursa Şube Başkanı Nevin Fırtına, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Yıldırım İlçe Müftüsü İbrahim Halil Demir, Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akif Bingöl, Bursa Işıklar Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı Jandarma Albay Metin Özbek, Askerlik Şubesi Başkanı Ramazan Çalım, Yıldırım İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Akbulut, Yıldırım İlçe Yazı İşleri Müdürü İdris Yeni, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nursen Örde, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Doğan Hüseyinoğlu, Devlet Malzeme Ofisi Bölge Müdürü Murat Kaya, Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdür Vekili Zeki Bostancı, İlçe Tapu Müdürü Enes Gezmiş, İlçe Nüfus Müdürü Zekeriya Alkan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Yiğit, Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

