Dünya Kitap Hediye Etme Gününde 2 bin kitap dağıtıldı

İnegöl Belediyesi, Dünya Kitap Hediye Etme Günü çerçevesinde Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi ile birlikte renkli bir etkinliğe imza attı. İnegöl Belediyesi önünde kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz olarak 2 bin kitap dağıtıldı.

İnegöl Belediyesi, her yıl Nisan ayında kutlanan Dünya Kitap Hediye Etme Günü çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi iş birliğinde örnek bir etkinlik gerçekleştirdi. Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi tarafından yıl boyunca toplanan 2 bin dolayında kitap, İnegöl Belediyesi önünde kurulan stantlarda ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

Müzik dinletileri, maskotlar, gösteriler, pandomim ve palyaço gösterileri ile çocuklara balon dağıtımının yapıldığı etkinliğin başlangıcında konuşma yapan Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Cavit Yakşi, yıl boyunca öğrencilerin çalışmaları, hayırseverler ve yayınevlerinin destekleriyle toplanan kitapların güzel bir etkinlikle vatandaşlara dağıtıldığını söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, “Bugün Dünya Kitap Hediye Etme Günü etkinliğinde bir aradayız. 20212022 eğitim öğretim yılına başlarken İnegöl’ümüzde tüm okullarımızda kitap merkezli bir gündemle başladık. Bugün de iyi bir noktaya geldiğimizi görmüş bulunuyoruz. 3 yıldır devam eden bu etkinlik, bugün de İnegöl Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştiriliyor. Buradan bir çağrıyı da yapmak istiyorum; sevgili velilerimizden her akşam ailece kitap etrafında toplanarak yarım saat okuma etkinliği yapmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Etkinlik öncesi konuşan Belediye Başkanı Alper Taban ise, “Kitap konusunda dertlenmemiz lazım. Allah’ın ilk emri oku. Peki biz bunun neresindeyiz. Hep söyledik başımızın ucunda mutlaka kitaplarımız olsun dedik. Okumaya gayret edelim, gelişmeye gayret edelim. Pozitif insan olmaya gayret edelim dedik. Bunun için de bolca kitap okumalıyız. Bugün de burada Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisemiz, kıymetli öğretmen ve öğrencilerimiz güzel bir çalışma hazırladı. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak destek verdik. Vatandaşlarımız gelerek bugün buradan ücretsiz olarak kitaplarını alabilecekler. 2 bin kitap dağıtılacak burada ve mini gösteriler olacak. Bu anlamlı etkinliklerin şehrimizde artmasını istiyoruz. Yeter ki konu kitap olsun. İnsanların elinde bir kitap daha fazla olmasını sağlayacak programlar olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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