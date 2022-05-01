Alinur Aktaş: “Helal olsun çocuklar”

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursaspor’un Manisa FK’yı 31 mağlup ettiği maçta tribünde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karşılaşma sonrası, “Çok önemli galibiyet. Helal olsun çocuklar. Mücadeleye devam” açıklamasında bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor’un deplasmanda Manisa FK ile oynadığı kritik maçı yerinden takip etti. 90 dakika boyunca oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Alinur Aktaş, 31 kazanılan maç sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aktaş, şunları söyledi: “Çok önemli galibiyet. Helal olsun çocuklar. Mücadeleye devam.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.