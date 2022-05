Alinur Aktaş 72 farklı ülkeden 350 öğrenciyle bayramlaştıktan sonra kahvaltı yaptı

Pandeminin etkisini kaybetmesiyle iki senenin ardından Ramazan Bayramı ülke genelinde olduğu gibi Bursa’da da büyük bir coşkuyla yaşanmaya başlandı. Bayram namazını Mihraplı Camii’nde kılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra Bursa’da eğitim gören 72 farklı ülkeden 350 öğrenciyle kahvaltıda buluştu.

Pandemi kısıtlamalarının ortadan kalkmasıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Dikkaldırım Mihraplı Camii’nde bayram namazını kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Alinur Aktaş, iki sene süren kısıtlamaların ardından Bursa’da ve Türkiye’de dolu dolu bir Ramazan geçirdiklerini söyledi. Bayram sabahının coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirten Başkan Aktaş, “Rabbim inşallah bundan sonra hastalıkların, sıkıntıların olmadığı nice bayramlara hepimizi eriştirsin. Bayram her anlamıyla çok güzel. Büyüklerimizi ihmal etmeyelim. Küs olanlar barışsın. Ecdadımızın mezarlarını ziyaret ederek dua edelim. Herkese hayırlı bayramlar” dedi.



72 ülkeden 350 öğrenci

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha sonra eşi Sevinç Aktaş ile birlikte Bursa’da öğrenim gören 72 farklı ülkeden 350 öğrenciyle bayram kahvaltısında buluştu. Bayramı ailelerinden uzakta geçirmek zorunda kalan Müslüman öğrencilerle bir araya gelen Başkan Aktaş, öğrencilerle ülkeleri ve eğitim durumları hakkında sohbet etti. Tüm öğrencilerin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Alinur Aktaş, kilometrelerce yol kat ederek eğitim görmeye öğrencileri Bursa’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Gençlerin ümitsizliğe düşmemesini ve derslerine sıkı sıkı sarılmasını isteyen Başkan Aktaş, “Türkiye gibi güçlü bir ülkede eğitim görüyorsunuz. Kendinizi çok iyi yetiştirmeye çalışın. Müslüman coğrafyasını içinde bulunduğu durumdan siz gençler çıkartacaksınız. Müslümanı, Müslümana düşüren yabancı güçlerin oyununu siz gençler bozacaksınız. Devlet kademelerinde en iyi yerlere gelmelisiniz. Anne ve babalarınızdan uzakta bayramı geçiriyorsunuz. İçinizde bir mahzunluk vardır. Onlarla sarılıp kucaklaşmak isterdiniz. O hissiyatı biraz da olsa telafi etmek istedik. Bu dönemlerinizi çok iyi değerlendirin. Bayramlar, bunları anlamak için fırsattır. Sizler aynı zamanda Bursa’nın gönül elçisisiniz. Hayatınızın bir köşesinde her zaman olmak istiyoruz. Rabbim nice Ramazan’lara erişmemizi sağlasın. İyi Bayramlar” diye konuştu.



Programda öğrenciler adına konuşan Azerbaycanlı Latife Naghdaliyeva, Bursa’da bulunmanın tüm öğrenciler için bir ayrıcalık olduğunu, bayramları bu şehirde geçirmenin de mutluluk verici olduğunu söyledi. Başkan Alinur Aktaş’ın öğrencilere her zaman ayrıcalık tanıdığını ve destek verdiğini ifade eden Naghdaliyeva, Ramazan ayı boyunca Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere aile sıcaklığını iftar ve sahur sofralarında hissettirdiğini dile getirdi.

Gineli Mory Camara ise, Ramazan ayı boyunca öğrencilere her türlü desteği veren Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Ailelerinden uzakta bayram geçiren öğrencilere Bursa’da bir burukluk hissettirilmediği anlatan Camara, eğitimlerini en iyi şekilde tamamlayarak ülkelerine ve Müslümanlara hizmet etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Sibirya’dan Nazrin Mirzeova, öğrencilere her alanda destek olan Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Birçok farklı ülkeden Bursa’ya gelen öğrencilerle bir arada olmanın kendilerine avantaj sağladığını anlatan Mirzeova, Türkiye’ye gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ve Bursa’nın ikinci evi olduğunu söyledi.

