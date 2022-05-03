Bursa'da bar kapısında cinayet Kendisini uyarak müdürü öldürdü, güvenlik görevlisini ağır yaraladı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde barda çıkan tartışmada kan aktı. İşletme müdürü hayatını kaybetti, güvenlik görevlisi ise ağır yaralandı.

Olay, geçtiğimiz gece saat 2.00 sıralarında Mudanya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bar müşterisi Yücel E., çevresindekileri rahatsız ettiği için işletme müdürü tarafından uyarıldı. Alkolün etkisiyle büyüyen sözlü tartışama kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada yanındaki bıçağı çıkaran Yücel E., işletme müdürü İbrahim A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Aynı işletmenin güvenlik görevlisi Hakan K.'yı ise ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik görevlisi Hakan K., ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hakan K. yoğun bakıma kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, işletme müdürü İbrahim A'yı bıçaklayarak öldüren ve güvenlik görevlisi Hakan K. yı ağır yaralayan cinayet zanlısı Yücel E. polis ekiplerinin detaylı çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak göz altına alındı. Yücel E.'nin savcılıktaki soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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