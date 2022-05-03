Yıldırım ailesi bayramlaştı Yıldırım'da pandemi sonrası ilk bayramlaşma

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla, Yıldırım ailesiyle bir araya geldi.

Yıldırım Belediyesi’nin geleneksel bayramlaşma programı 2 yıllık pandemi sürecinin ardından tekrar yapılmaya başlandı. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, meclis üyeleri, muhtarlar, ilçe protokolü ve belediye personelleri katıldı. Bayramın huzur ve mutluluğunu Yıldırım Ailesi ile yaşadıklarını dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, “Birlik ve beraberlik duygularının hat safhaya ulaştığı, sevenlerin buluştuğu, küskünlerin barıştığı, şefkat dolu günlerin en hayırlılarından olan Ramazan Bayramı, aynı zamanda paylaşmak demektir. Ramazan Bayramı’nın bizi birbirimize daha çok kenetleyeceğine, birlik ve beraberliğimizi daim kılacağına inancımız tamdır” dedi.

Pandemi sürecinde sona yaklaşılması ile birlikte uzun bir aradan sonra ilk defa düzenlenen bayramlaşma etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldiği için mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, “Yıldırım’ın şahlanışı için samimiyet ve gayretle çalışıyoruz. Bu süreçte siyasi partilerimizden sivil toplum kuruluşlarından gelen eleştirileri, yol gösterici olarak kabul ediyor, çalışmalarımızı bu minvalde şekillendiriyoruz. Ayrıştıran değil birleştiren unsurlar üzerinden hareket ediyoruz. Yıldırım’ı Yıldırımlılarla birlikte yönetiyoruz. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, nice bayramlara daha sağlıkla erişmeyi diliyorum. Bayramlar, küslerin barıştığı, kırgınlıkların bertaraf edildiği güzel ortamlar ve barışmalar için güzel bir fırsat” dedi.

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