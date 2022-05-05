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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursalı ev tekstilcileri modanın merkezi İtalya’da

İHA

Bursalı ev tekstilcileri modanın merkezi İtalya’da

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Perdelik ve Döşemelik Kumaş ile Paketli Ev Tekstili Sektörü URGE Projeleri çerçevesinde ilk yurt dışı pazarlama faaliyeti İtalya’nın Como şehrinde gerçekleştirildi.
BTSO, URGE projeleri çerçevesinde düzenlediği yurt dışı pazarlama faaliyetleri ve alım heyeti organizasyonları ile üyelerine ihracat ve işbirliği imkanları sunmaya devam ediyor. Türkiye’de en fazla Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi (URGE) yürüten kurum konumunda olan BTSO’nun Perdelik ve Döşemelik Kumaş ile Paketli Ev Tekstili Sektörü URGE Projeleri doğrultusunda ilk yurt dışı pazarlama faaliyeti moda endüstrisinde trendlerin belirlendiği ve dünyaca ünlü markalara ev sahipliği yapan İtalya’da düzenlendi. BTSO Meclis Üyesi Ali Güzeldağ, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı ve BTSO 5. Meslek Komitesi Üyesi Fatma Ayyıldız ile toplam 26 firmadan 47 kişinin yer aldığı BTSO heyeti, program doğrultusunda ikili iş görüşmelerinin yanı sıra pazar keşif ziyaretleri de gerçekleştirdi.
Etkinliği değerlendiren BTSO Meclis Üyesi Ali Güzeldağ, ev tekstili sektörü için İtalya’nın doğru bir hedef pazar olduğunu belirterek, ısrarcı çalışmalarla bu ülkedeki pazar paylarını artırabileceklerini söyledi. Türkiye’nin ev tekstili denildiğinde dünyada akla gelen ilk ülkelerden biri olduğunu ifade eden Güzeldağ, “Sektörümüz, gerek üretim ve tasarım yeteneği gerekse de fiyat ve lojistik avantajı ile ihracatını hızla artırıyor. Geçtiğimiz yıl 3,2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan sektörümüzün önünde önemli bir fırsat bulunuyor. Pandemiden sonra özellikle Çin, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerin Avrupa’daki uluslararası organizasyonlara katılamaması Türkiye’yi alternatif olarak ön plana çıkarıyor. Firmalarımız bu süreçte kapasite ve verimlilik artışı için makine parkurlarını yeniledi. Sektörde yeni yatırımlar hız kazandı. BTSO olarak bu noktada bizler de ihracatımızı artırmak için yenilikçi çalışmalarımıza devam ediyoruz. URGE projelerimiz çerçevesinde İtalya’da düzenlediğimiz organizasyonda firmalarımızın ürünleri de büyük ilgiyle karşılaştı. Birçok firmamız olumlu neticeler elde etti. İtalyan firmaların yanı sıra Avusturya, Fransa ve ABD gibi ülkelerden alıcılarla işbirlikleri yapıldı.” dedi. Güzeldağ ayrıca İtalya’daki temasları neticesinde 1721 Mayıs tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek 26. Hometex Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı’nın da tanıtımını yaptıklarını sözlerine ekledi.
“Paketli ev tekstilinde İtalya’nın dördüncü tedarikçisiyiz”
BTSO 5. Meslek Komitesi Üyesi Fatma Ayyıldız, Paketli Ev Tekstili URGE Projesi çerçevesinde ilk yurt dışı pazarlama faaliyetini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Türkiye, paketli ev tekstili grubunda İtalya’nın en büyük dördüncü tedarikçisi konumunda yer alıyor. Sektörde İtalya’ya yıllık ihracatımız 110 milyon dolar seviyesinde. Bu rakamı hızla yukarıya taşımak istiyoruz. Etkinliğe katılan firmalarımız sektördeki yenilikleri yakından tanıma imkanı bulurken, potansiyel alıcılarla da iş görüşmeleri gerçekleştirdi. İlk olmasına rağmen faydalı bir etkinlik olduğunu söyleyebilirim. İşbirliği ve istişare anlayışı ile BTSO’nun daha önceki projelerde yakaladığı başarıları tekrarlamak ve hatta daha ötesine taşıyabilmek için Paketli Ev Tekstili URGE’si olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’a ve Ticaret Bakanlığımıza destekleri için çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.
“Türkiye İtalya ticaret hacmi 30 milyar dolar hedefine ilerliyor”
BTSO heyeti yurt dışı pazarlama faaliyeti doğrultusunda ayrıca Türkiye’nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz ve Milano Ticaret Ataşesi Ahmet Erkan Çetinkayış ile de bir araya geldi. Başkonsolos Özgür Uludüz, Türkiye ve İtalya arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileri hakkında bilgiler verdi. İki ülke ticaret hacminin büyük bir ivme kazandığını ve geçen yıl 23 milyar dolara ulaştığını belirten Başkonsolos Uludüz, “İtalya ile ikili ticaretimiz çok hızlı ve dengeli bir şekilde artmaya devam ediyor. Kısa sürede 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Yatırım tarafında da oldukça pozitif gelişmeler var. Geçen yıl, tarihte ilk kez Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı yatırımlarda İtalya ilk sırada yer aldı. Türkiye’de 1.600 İtalyan şirket bulunuyor. İtalya’da ise yaklaşık 600 Türk şirketimiz var. Özellikle Kuzey İtalya’da işbirliklerinin geliştirilebileceği çok sayıda alan bulunuyor.” dedi.
Bursa’nın sanayideki gücünden övgüyle bahseden Başkonsolos Özgür Uludüz, Bursa’nın rakiplerinin korkulu rüyası bir şehir haline geldiğini söyledi. Başkonsolos Uludüz, “Bursa özellikle son dönemde çok hızlı bir büyüme ve gelişim kaydetti. İhracat noktasında firmaların çok önemli gayretleri var. Bursa’dan tanımadığım, buluşmadığım bir sektör kalmadı. Özverili çalışmaları için tüm firmalarımızı kutluyorum.” diye konuştu.
Milano Ticaret Ataşesi Ahmet Erkan Çetinkayış ise BTSO’nun Türkiye’de en iyi proje üreten odalardan biri olduğunu belirterek, başarılı çalışmalarından dolayı BTSO yönetimini tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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