Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk kamerada

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da 2 kişinin otomobil bagajında yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler pazar günü öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Bursa-Ankara kara yolu üzerinde kaydedildi.

Seyir halindeki kimliği belirsiz sürücünün otomobilinin bagajında 2 kişi olduğunu gören bir başka sürücü, tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında seyahatlerine devam eden 2 kişiden birinin, bagaj kapağını kapanmaması için tuttuğu görüldü. (DHA)

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DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-05-09 11:35:05



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