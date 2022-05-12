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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gezici Çanakkale Müzesi İnegöl’de

İHA

Gezici Çanakkale Müzesi İnegöl’de

Çanakkale Savaşları’ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Türkiye’yi dolaşıyor. 81 ili gezip ilçeleri dolaşmaya başlayan Mobil Müze, 3 gün boyunca İnegöl’de ziyaretçilerini ağırladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan ve “Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale” ülküsüyle Çanakkale’den yola çıkan mobil müze, geçtiğimiz yıl 81 ili gezdi. Mobil Müze bu yıl ise ilçe ziyaretlerine başladı. 10 Mayıs tarihinde Mobil Müzenin durağı İnegöl oldu. 3 günlük program için İnegöl’e gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesini Belediye Başkanı Alper Taban’da ziyaret etti.
Sabah 10.00 ile akşam 18.00 arasında 3 gün boyunca misafir kabul eden mobil müzeye hem vatandaşlar hem öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerle birlikte Saat Kulesi önündeki alanda müzeyi ziyaret etti. 7 ayrı vitrinde Çanakkale Savaşının tasvir edildiği mobil müzede ayrıca Çanakkale Savaşı ile ilgili belgesel, sunum ve multivizyon gösterimleri de yer alıyor.
Müze ziyareti sonrası bir açıklama da yapan Başkan Alper Taban, “Şehrimizde Gezici Çanakkale Müzemizi ağırlıyoruz. 3 gün boyunca şehrimizde bulunacaklar. Heykel bölgesindeyiz. Değerli ilçe halkımızı gezici müzemizi gezmeye davet ediyorum. Bugün ülkemizde rahat ve huzurlu bir şekilde geziyoruz. Lakin geçmişte önemli köşe başlarımız var, tarihi noktalar var. Çanakkale Zaferi de bunlardan biri. Bu zaferle övünüyoruz elhamdülillah. Ancak şehitlerimiz var burada. Askerimiz, milletimiz, vatandaşımız o dönemde can siperhane mücadele verdi bu ülkenin bağımsızlığı ve vatan toprağını korumak için. Ben hem Çanakkale şehitlerimiz hem de beraberinde tüm şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyorum. Beraberinde de bu yaşanmışlıkları da bu ülkede yaşayan herkesin bilmesini istiyoruz. Kültür Bakanlığımızın Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Alan Başkanlığı koordinesi ile başlattığı proje 2 yıldır devam ediyor. 81 vilayet gezildi, şimdi de ilçeleri geziyorlar. Biz de gezici müzeyi şehrimizde ağırlamaktan çok mutluyuz. Göreve geldikten sonra özellikle gençlerimizi, öğrencilerimizi Çanakkale’ye götürmeye gayret ettik. Neden? Bu tarih bilincini herkes bilsin istedik. Özellikle genç nesil bunu mutlaka öğrensin, bu bilinç oluşsun istedik” dedi.

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