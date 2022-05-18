ÜÇGE’nin, kaynakların ülke ekonomisine temiz bir şekilde kazandırılmasını sağlayan döngüsel ekonominin en önemli adımı olarak hayata geçirilecek Depozito İade Sistemine hizmet eden, iECO markalı akıllı ürünleri ve sistemleri, WeCycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı’nda büyük ilgi gördü.

Üretim ve teknoloji gücü ile global bir marka olan ÜÇGE, İzmir’de düzenlenen WeCycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı’nda; 46 yıllık tecrübesi, yüksek teknolojisi ve Depozito İade Sistemine hizmet eden iECO markalı akıllı ürünleri ve sistemleri ile ziyaretçilerini ağırladı. ÜÇGE Genel Yönetmeni Esra Güven, “Türkiye'de geri dönüşüm adına atılan önemli adımlardan biri olarak hayata geçirilecek Depozito İade Sistemine hizmet eden iECO markalı akıllı ürünlerimiz ve sistemlerimizi WeCycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı’nda ziyaretçilerimiz ile buluşturduk. Dünya nüfusunun artması, her geçen gün tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle doğal kaynaklarımız azalıyor. Malzeme tüketimini azaltarak, değerlendirilebilir her türlü nitelikli atıkları geri dönüştürerek tekrar tüketim ağına dâhil etmek dünya için büyük önem arz eder hale geldi. Günümüzde büyük bir öneme sahip olan atık sorununa son vermek için, ülkemiz ile birlikte, yerel üretici olarak ilk adımı atıyoruz. Sirius çatısı altında geliştirdiğimiz teknolojilerle hayata geçirilen, Depozito İade Makineleri ile Kamusal İade Merkezi ve Doğrulama Tesisi Otomasyon Sistemlerini kapsayan iECO markalı akıllı ürünler, çevreci ve verimli yapısının yanı sıra sektördeki ihtiyaçlara göre de geliştirilebilen bir alt yapıya sahiptir. Depozito İade Makinesi olarak da bilinen iECO otomatlar, nesnelerin interneti teknolojilerine sahip bir ürün grubudur. ÜÇGE iECO depozito iade makinelerini, geri dönüşüm otomatları olarak da tanımlayabiliriz. Geri kazanım ekosistemi çerçevesinde oluşturulan iade noktaları/merkezleri, tüketicilerin beslediği boş ve doğrulanmış ambalajların teslim alındığı ve depozito bedellerinin iade edildiği nokta olarak bulunacak ve bu noktalarda yer alan otomatlarda gerçekleşen faaliyetler de, çevre ajansı tarafından yürütülen depozito bilgi sistemine canlı zamanlı olarak kayıt bırakacaktır. Yüzde yüz yerli sermaye ve Türk mühendisler tarafından geliştirilen iECO Geri Kazanım Sistemi Yazılımı, Depozito Bilgi Sistemi Yönetmeliğine uyum gösteren ve gerektirdiği durumlarda uzaktan kontrolü ve yönetimi sağlanan bir alt yapıya da sahiptir“ dedi.

Üretici, perakende, HORECA ve tüketicinin katkıları ile hem ülkemiz, hem de toplum ve çevre açısından kazanım sağlayan bu önemli sistemi, yüzde yüz Türk sermayeli bir firma olarak "Geleceğin için Geri Dönüştür" sloganı doğrultusunda katkı sunmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Güven, “Ekonomiye, çevreye katkı sağlamak misyonuyla ve sosyal sorumluluk bilinci ile geliştirdiğimiz, geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını toplamaya ve ayrıştırmaya yarayan iEco Geri Kazanım sistemlerimiz ile gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma yolunda büyük bir adım da atmış oluyoruz. Gelecek nesillerin de döngüsel ekonomi sistemine dâhil edilebilmesi ile geri dönüşüm alışkanlığı kazandırılarak, tüm paydaşlara kazanç sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

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