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Dünyanın renkleri Osmangazi’de buluştu Osmangazi’de Kıtalar Türk Müziğiyle Buluştu

İHA

Dünyanın renkleri Osmangazi’de buluştu Osmangazi’de Kıtalar Türk Müziğiyle Buluştu

Osmangazi Belediyesi’nin Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği programda, 80 ülkeden öğrencinin eğitim gördüğü Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’ öğrencilerinden oluşan “Bi’ Dünya Türk Müziği Korosu”, muhteşem bir konsere imza attı.
Osmangazi Belediyesi tarafından eğitim dünyasına kazandırılmasının ardından farklı alanlarda birçok projeye imza atan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, yine çok ses getirecek bir ilki gerçekleştirdi. Farklı ülkelerin farklı kültürlerinden gelen öğrencilerin bir araya geldiği Bi’ Dünya Türk Müziği Korosu, 3 aylık çalışmalarını renkli bir konserle taçlandırdı. Burkina Faso’dan Avusturya’ya, Togo’dan Kenya’ya kadar birçok ülkeden 58 öğrencinin oluşturduğu koro, Türk Sanat Müziği’nin sevilen eserlerini solo ve koro halinde seslendirdi.
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşen konsere; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, okul müdürleri ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.
Programın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ‘Bi’ Dünya Müze’ içerisinde ‘Bi’ Dünya Müzik’ için bir araya geldiklerini söyledi. Başkan Dündar, “Açıldığı günden bu yana 137 ülkeden 1 milyon 400 civarında ziyaretçiye kapılarını açan müzemiz, kısa sürede tüm dünyanın gözbebeği oldu. Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer de, burayı gezdiğinde çok etkilendi. Müzenin, Türk gençliğine ve yerli milli eğitimde önemli bir kilometre taşı olacağını söyledi. Bu vesileyle, burada önemli bir kitap çalışması yapıldı. İnşallah, gençlerimiz geçmişini bilerek geleceğe ufuk açacak” dedi.
Şehrin güzellikleri tanıtılacak
Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 80 ülkeden yaklaşık 490 öğrenciyi ağırladıklarını belirten Dündar, “Okulumuz bu yıl ikinci mezunlarını verdi. Hepsi göğsümüzü kabartarak iyi bölümlere yerleşti. Farklı kültürlerden gelen insanların böyle güzel bir ortamda buluşması bizleri oldukça mutlu etti. Burada eğitimlerini tamamlayan gençlerimiz, barış ve sevginin temellerinin atıldığı Osmanlı’nın kurulduğu şehrimizin güzelliklerini tüm dünyaya taşıyacak. İşte bunu anlatacak nesil bu nesildir. Onları yürekten alkışlıyoruz” diye konuştu.
Öğrencilerin Türkiye'nin gönül elçileri olacağını vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, “Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bursa’ya gerçekten çok yakıştı. Öncelikle, Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a hem bu okulu yaptırdığı hem de beraberinde ilgi ve alakasını devam ettirdiği için teşekkür ediyorum. Allah’a hamd olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ufku ve vizyonuyla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ise yaptığı konuşmada, “Gençlerimiz, konser için yaklaşık 2 aydır aralıksız çalıştı. Ses sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı, bu projeye ciddi anlamda emek verdi. Bu gecenin en önemli yanı ise geleneksel Türk müziğimizi yaşatarak bunu tüm dünyaya sunmak olacak. Böylesine güzel bir organizasyonda bizlere kapısını açan Başkanımız Mustafa Dündar’a sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm öğrencilerimizi gözlerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Ses Sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı ve okulun felsefe grubu öğretmeni Mustafa Cumhur Çankal'ın koordinasyonunda yürütülen proje çerçevesinde oluşturulan 'Bi Dünya Türk Müziği Korosu’nda bulunan 58 öğrenci sahneye çıktı. Öğrenciler gece boyunca “Yine Bir Gülnihal”, “Rüya Gibi”, “Geçsin Günler Haftalar”, “Gül Ağacı Değilem”, “Nihansın Dideden”, “Yıldızların Altında” ile “İnleyen Nağmeler” gibi eserleri koro ve solo seslendirirken, konser sonunda dinleyenler tarafından ayakta alkışlandı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde düzenlenen Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması’nda birinci olan Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Yasir Akbulut’a hediye takdim etti.

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