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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’de 19 Mayıs kutlaması

İHA

Nilüfer’de 19 Mayıs kutlaması

Nilüfer’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan çelenk sunma töreni ile başladı. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem “Cumhuriyetimizin kuruluşu yolunda 103 yıl önce başlayan hikayemiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere bıraktığı mücadele ruhu ve cesareti ile devam ediyor” dedi.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık yolunda başlattığı mücadelenin simgesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Nilüfer’de çelenk sunma töreni ile başladı.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, CHP İl Başkanı İsmet Karaca, Gelecek Partisi İl Başkanı Alpaslan Yıldız, önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Mustafa Bozbey, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşların katıldığı tören Cumhuriyet Meydanı Atatürk anıtı önünde yapıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından katılımcıların hep birlikte Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini seslendirdiği törende, ilk konuşmayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yaptı. 19 Mayıs 1919 gününün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu hatırlatan Başkan Erdem, “Emperyalist devletlerin Anadolu’yu işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı’nın başladığı o günü, Atatürk Türk gençliğine armağan etmiştir. Çünkü, gençlik cesarettir, umuttur ve bütün devrimler o cesaretin eseridir. Türkiye Cumhuriyeti işte o cesarete, o ruha emanet edilmiştir. 103 yıl önce başlayan hikayemiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere bıraktığı mücadele ruhu ve cesareti ile devam ediyor. Türk gençliğinin emanetine her zaman sahip çıkacağını biliyoruz” dedi.
Başkan Erdem’in ardından konuşan Gelecek Partisi İl Başkanı Alpaslan Yıldız, “Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadele ateşini başlattığı ve gençlere emanet ettiği gündür, bu mücadele Anadolu topraklarında asla bitmedi ve bitmeyecektir” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı İsmet Karaca ise; “Anadolu’nun ihanete uğradığı en zorlu dönemde,103 yıl önce yakılan meşale, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bu emaneti, demokrasi ile taçlandırmak bizlerin en önemli görevi. Anadolu’nun gördüğü, halkın gönlündeki tek gerçek tahtın sahibi olan Atatürk de ebedi olarak yaşayacak” dedi.
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ise Atatürk’ün Gençliğe Hitabı’nda ifade ettiği uyarıların günümüzde gerçekleştiğini belirterek, “Sanki o günlerden, bugünleri gördü ve bu hitabı yazdı. Bugün rehber edinmemiz gereken yerler, dara düştüğümüzde bakmamız gereken yerler o cümlelerdir” diye konuştu.
CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayış oğlu ise, “Mazlum halklara örnek olan, emperyalizme diz çöktüren o onurlu mücadelenin yıl dönümünde, o günlere dönüp baktığımızda cumhuriyet ilkeleri ve Atatürk’ün devrimlerinden geri adımlar atılmış olabilir. Ancak yeter ki o günkü azimle, umudumuzu kaybetmeden bir çift mavi gözün ışığında Anadolu’yu karış karış dolaşarak mücadeleyi sürdürelim. İnanıyoruz ki ikinci yüzyılında cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız ve Atatürk’ün söylediği çağdaş medeniyet seviyesini aşan güçlü bir ülke olacağız. Hepimizin bayramını bu düşüncelerle kutluyorum” dedi.

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