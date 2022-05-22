Euroleague finalinde Frutti Extra

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Sezonun başantrenörü seçilen Bursaspor Başantrenörü Dusan Alimpijevic ve Darko Peri, Euroleague finalini birlikte takip etti.

Euroleague sponsoru olan Frutti Extra takımının, EuroCup'ta yapılan oylamada ligin en değerli koçu seçilen başantrenörü Dusan Alimpijevic ve Eurloleague’in ünlü yüzü La Casa De Papel’de Helsinki karakterini canlandıran Darko Peri Belgrad’da Anadolu EfesReal Madrid karşılaşmasını yerinde takip etti.

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