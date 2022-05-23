Pınar Süer Kestel’de sahne aldı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen Pınar Süer konseri, büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Kestel Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlediği etkinliklerle, binlerce genci bir araya getirdi. Yeni Mahalle İlçe Stadyumu’nda gerçekleşen etkinlik spor müsabakaları, halk oyunları ve DJ performansı ile başladı. Spor müsabakalarında başarı gösteren gençlerin ödül töreninin ardından ise sahneye sevilen sanatçı Pınar Süer çıktı. Sevilen şarkıları seslendiren Pınar Süer, büyük beğeni topladı. Binlerce Kestelli, Pınar Süer’e eşlik ederek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından düzenlenen havai fişek gösterisi, Kestelliler tarafından heyecanla izlendi.

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