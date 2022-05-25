Bursa Motosiklet Derneği üyeleri baloda buluştu

Bursa Motosiklet Spor Kulübü Derneği (BMD) ilk üye buluşmasını düzenlediği baloda gerçekleştirdi.

2018 yılında kurulan ve 180 üyesi bulunan Bursa Motosiklet Spor Kulübü Derneği'nin düzenlediği gecede dernek kurucu üyeleri Sinan Cem İyihuylu, Turgut Ay, Hakan Kırcı ve Caner Akkaya'ya teşekkür plaketi takdim edilirken, geceye özel hazırlanan pasta da üyeler ile birlikte kesildi.

Programın finalinde ise çiftler dans etmek için piste çıktı. Öte yandan motosiklet tutkunu erkeklerin takım elbise, kadınların ise şık elbise giyerek böyle bir etkinlikte buluşması camianın büyük beğenisini topladı. BMD Başkanı Cem İyihuylu, "2018 yılında kurulan derneğimiz gençleri ülkemiz ve ülke dışında başarı ile temsil ediyor. Ülkemizde motosikletlilere bakış açısı olumsuz olduğu için algıyı kırmak adına geleneksel hale getireceğimiz böyle bir etkinlik oluşturduk. Amacımız ülkemize ve gençlerimize bu sporu sevdirmek, sporcu yetiştirmek ve motosikletliler üzerinde ki olumsuz algıları yıkmak" ifadelerini kullandı.

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