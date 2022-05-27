'Bir bilenle bilge nesil' kitap okuma yarışmasının kazananları belli oldu

EğitimBirSen Bursa 1 Nolu Şube’nin Genç MemurSen Bursa İl Temsilciliği ile ortak yürüttüğü bu yıl 6’ıncısı düzenlenen ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ kitap okuma yarışmasında, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

EğitimBirSen Bursa 1 Nolu Şubenin proje ortağı olduğu, Genç MemurSen Bursa Temsilciliğinin yürüttüğü 'Bir Bilenle Bilge Nesil' ödüllü kitap okuma yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. Yıldırım Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül törenine, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Genç MemurSen İl Temsilcisi Maksut Ali Atamer, Memur Sen Konfederasyonuna bağlı sendikaların şube başkanları yönetimleri, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, Mudanya, İnegöl, Nilüfer Şube Müdürleri; Mehmet Ali Dursun, İsmail Kayışlı, Mehmet Orhan danışman öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Genç MemurSen İl Temsilcisi Maksut Ali Atamer, “Okumak, insanlığın varlığından bugüne her dönemde çağın en kutlu eylem olarak karşımıza çıkmıştır. Nitekim Kur’an‘ın oku emriyle başlaması dini anlamda da okumanın ne denli değerli olduğunun bir kanıtıdır. Kur’an‘daki bu oku emri aynı zamanda Müslümanların bu süreçte önder olmaları gerektiğinin de göstergesidir. Bu sebeple tüm Müslümanlar ilimde ve bilimde yarışmalı bu noktada ortaya eserler koyma konusunda birbirlerini teşvik etmelidir. İşte tam da bu noktada bizim ihtiyacımız olan şey gençliktir. Bizleri geleceğe yürütecek, bizlerin içerisinde bulunduğumuz müşkül durumdan kurtulmamızı sağlayacak olanlar gençlerdir. Genç Memur Sen bu gençlik hareketinin Türkiye’deki en büyük örneklerinden biridir. Bu sene 6’ncısını gerçekleştirdiğimiz Bir Bilenle Bilge Nesil projemiz bizim çalışmalarımızın ana unsuru niteliğindedir. Projemizi bu yıl 50 danışman öğretmen ve 500 öğrencimizle gerçekleştirdik. Bizler gençlerin, edebiyat ve Türkçe ile tanışmasını arzu ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki Türkçe bizim vatanımızdır. İşte bu projemizde hem gençlerimizi Türkçemizde buluşturuyor, hem de kendilerine kitaplardaki dünyaların kapılarını arıyoruz. Kısacası taklitten uzak kendinin farkında olan tarihini bilen bir ideali olan bir ideal yaşayan üreten ahlaklı bireyler olmalarını temenni ediyoruz. İşte bu projemize altı yıldır katılan tüm gençlerimiz bu amaçla bir arada bulunmaktadır. Bu vesileyle; böyle bir inançla burada olan projemize katılan tüm kardeşlerime ve projemize destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

EğitimBirSen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Bursa’mızda olduğu gibi Türkiye’nin 81 ilinde de, yüzlerce okulda binlerce gencimizi kitapla buluşturduk. Öğretmen ve öğrencilerin birlikte bir şeyler öğrendiği, ufuk kazandığı, yeni bakış açılarına kavuştuğu bu anlamlı proje ile geleceğimizin teminatı olan gençlerimize dokunmaya devam edeceğiz. Bugün burada, bu güzel tabloda; yarının akademik birikimini, Türkiye’nin entelektüel geleceğini, Sezai Karakoç üstadın ifadesiyle ‘diriliş işçileri’ni; heybetini inancından, gücünü medeniyet birikiminden alan bilge nesil var. Bursa’mızda Bir Bilenle Bilge Nesil projesinde 6 yıl boyunca beş binden fazla öğrencimizi 20 binden fazla kitapla kitapla buluşturduk” dedi.

EBS Bursa 1 Nolu Sendika olarak sadece sendikal faaliyetler ve üyelerin hakları koruma noktasında faaliyet yürütmediklerini altını çizen Acar şunları söyledi;

“Sendika olarak sadece çalışanların özlük hakları noktasında değil aynı zamanda gençlerimizin bilinçlenmesi noktasında da başat faaliyetlerimizden olan ve konfederasyonumuzun gençlik yapılanması GençMemurSen’mizin Bursa'da düzenlediği faaliyetlere büyük önem veriyor, destekliyoruz; bu bağlamda Bir Bilenle Bilge Nesil projemizin paydaşı olarak Milli Eğitim Müdürlerimize, Okullarımıza, projeye destek olan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a, Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a projemizi Bursa’mızda, sahiplenen başta danışman öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere tüm teşkilatımıza ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Kadim Şehir, Osmanlı Dibaçesi, Evliyalar, Sultanlar, Şairler şehri Bursa’nın bilge gençleri, sizlere güveniyor, sizlere inanıyoruz. Biz imkanı, siz gayreti ortaya koydunuz ve bu işbirliğinden büyük bir gelecek potansiyeli doğdu. Bize analitik düşünen gençler; hakikati arayıp bulup haykıracak bir gençlik lazım. Bu gençliği burada görüyor ve hepinizi yürekten kutluyorum.”

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, “Şehir denildiğinde, bizim aklımıza hizmet ettiğimiz beton binalar değil insanın kendi geliyor. İnsana yapılan yatırımı en az ulaşım, dönüşüm hizmetleri kadar önemli görüyoruz. Göreve gelir gelmez bu bilinçle ilk iş olarak Yıldırım ilçemize Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ni kazandırdık. Yapılan bu hizmet sadece Yıldırımlılardan değil Bursa’nın tamamından teveccüh alınca, bizler de kendimize yeni görevler belirledik ve yeni yeni kültür merkezleri, yeni yeni kütüphaneler açmak adına çalışmalara başladık. İnsan hem bir taş hem de bir heykeltraştır. Kendi vurduğu çekiç darbeleriyle, kendi özvarlığını şekillendirir. Ve bu çekiç de aslında okuduğumuz kitaplardır. Bu noktada ne kadar altın çekiç elde edersek, kendimize o kadar güzel şekil vermiş oluruz. Türkiye insanlık tarihine birçok filozof, bilim adamı kazandırmış bir coğrafya. İnşallah sizin de aranızdan çıkacak, bilim adamları, akademisyenler, iş insanları, girişimcilerle birlikte, yeryüzüne hem ilim hem iyilik hem de merhamet yaymaya devam edeceğiz. İnsanlığın kurtuluşu olan merhamet medeniyetini inşallah sizler inşa etmiş olacaksınız. Bu noktada bun böylesine güzel bir etkinliğe katılan tüm kardeşlerimizi yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Okunan dört kitap için ayrı ayrı dereceye giren öğrencilerin isimleri açıklanarak ödülleri takdim edildi. Birincilere telefon, ikincilere tablet, üçüncülere ise kulaklık verildi.

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