Osmangazi’de havuzlar çocuklar ile renklenecek Yaz spor okulları kayıtları başladı

Osmangazi Belediyesi tarafından çocukların fiziksel ve ruhsal yönden gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları’nın yeni dönemi başlıyor.

Osmangazi Belediyesi, hayata geçirdiği Yaz Spor Okulları ile bu yıl da binlerce çocuğa sporu sevdirecek. Osmangazili çocukların sabırsızlıkla beklediği Yaz Spor Okulları’nın 20212022 döneminde havuzlar, yeni kulaçlar ile renklenecek. 7 Haziran Salı günü başlayacak yüzme kurslarından yararlanmak isteyen 7 ve 14 yaş arası çocuklar hafta içi 2, hafta sonu 3 haftalık programlar halinde eğitim alabilecek.

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek kursa katılacaklar; Karaman Yüzme Havuzu için (0224) 245 25 79, Fatih Yüzme Havuzu için (0224) 254 25 79, Soğanlı Yüzme Havuzu için (0224) 232 25 76, Atıcılar Yüzme Havuzu için (0224) 253 25 79, Demirtaş Yüzme Havuzu için ise (0224) 262 25 76 numaralı telefondan detaylı bilgiye ulaşabilecek.

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