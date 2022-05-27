Dündar, 364. park ile kendi rekorunu kırdı Osmangazi’de 1.5 milyon metrekarelik dev yeşil dönüşüm

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dündar, 364. park ile kendi rekorunu kırdı Osmangazi’de 1.5 milyon metrekarelik dev yeşil dönüşüm

İHA

Dündar, 364. park ile kendi rekorunu kırdı Osmangazi’de 1.5 milyon metrekarelik dev yeşil dönüşüm

Türkiye’nin en büyük ilçelerinin başında gelen Osmangazi’ye nefes aldıran yeşil dönüşüm sürüyor. Bağlarbaşı Sevgi Parkı’nın hizmete girmesi ile Başkan Mustafa Dündar döneminde Osmangazi’ye 1 milyon 558 bin 641 metrekare alana sahip 364 park kazandırıldı. Başkan Dündar, “Bir metre iş yapmayı 1 kilometre söz söylemeye değişmem. Osmangazi’de hizmetler konuşur. Osmangazi hizmetleri konuşulur” ifadelerini kullandı.
13 Yılda 364 Yeni Park
Osmangazi Belediyesi ilçenin en büyük mahallerinden biri olan Bağlarbaşı’na çocuk oyun ve spor alanlarının da yer aldığı 634 bin 848 metrekare büyüklüğündeki Sevgi Parkı’nın açılışını yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın da katıldığı açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Şanlı tarihimizin, ecdadımızın bize en güzel emaneti Osmangazi’mizi tüm değerleri ile geleceğe taşımak için çok çalışıyoruz. Çünkü Osmangazi’yi çok seviyoruz.” dedi. Başkan Dündar, bu çerçevede 13 yılda ilçeye 364 yeni park ile 634 bin 848 metrekare yeşil alan kazandırırken, 742 bin 943 metrekare alanı kamulaştırıp, 615 milyon 580 bin TL kaynak kullandıklarını belirtti.
Başkan Dündar, “Nüfusu 1 milyona yaklaşan büyük ailemizin her ferdinin mutluluğu ve huzuru için bir yandan Türkiye’ye örnek gösterilen dev eserler kazandırırken, diğer yandan uzun yılların yükünü hafifleterek sağlıklı, güvenli ve sosyal donatı alanları ile vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıran, ekonomik değeri her gün yükselen kentsel dönüşüm ve gelişim bölgeleri ile ilçemizi ve yaşamı değiştiriyoruz.” diye konuştu.
Vatandaşlar Sevgi Parkı’nda Nefes Alacak
Osmangazi Belediyesi olarak mahallelere nefes aldırırken 7’den 77’ye herkese sosyal alan oluşturmak amacıyla projeler hazırladıklarını ifade ederek, “Bunları yaparken hem yeşil Bursa’yı korumak hem de planlı şehirleşmenin yolunu açmak için mahallelerimizde aralıksız çalışıyor; merkezden en uç noktalara kadar ilçemizin dört bir yanına hizmet götürmeye devam ediyoruz. Bağlarbaşı Mahallemizde açılışını yaptığımız ‘Sevgi Parkı’nı, toplam 6 bin 969 metrekare alan üzerine kurduk. Park için yaklaşık 1 milyon 358 bin 890 TL kaynak kullandık.” dedi. Dündar, Bağlarbaşı Sevgi Parkı’nın 3 bin 195 metrekare yeşil alanı, 560 metrekare oyun alanı, 633 metrekare yürüyüş yolu, oturma ve fitness alanları ile 7’den 77’ye bölgedeki tüm vatandaşların dinlenip hoşça vakit geçirebilecekleri yeni buluşma noktası olduğunu kaydetti.
Bağlarbaşı Mahallesi’ne bugüne kadar birçok hizmet kazandırdıklarını kaydeden Başkan Dündar, “Kamulaştırmalar sonucu ‘Bağlarbaşı Meydanı’nı bölgemize kazandırdık ve 2012 yılında hizmete açtık. Mahalleye nefes aldıran meydan, oyun ve dinlenme alanları ile hem çocuklar için hem de büyükler için yeni buluşma yeri oldu. Meydana yaptığımız hizmet binası da mahallenin önemli bir ihtiyacına cevap veriyor. 2015 yılında hizmete başlayan Bağlarbaşı Polis Merkezi de Bursa’ya ve Osmangazi’ye hizmet eden önemli bir yatırım oldu. 2016 yılında Bağlarbaşı Taksi Durağı’nı hizmete açtık. Şengül Camii’nin 300 m’lik alanında çevre düzenleme çalışmaları yaptık. Mahallemizde bulunan okullarımız, camilerimiz ve spor tesislerine de gerek çevre düzenleme gerekse tadilat ve yenileme gibi birçok çalışmayı hayata geçirdik” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da yaptığı konuşmada, Osmangazi’de güzel bir parkı vatandaşların hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Vatandaşımızın ihtiyacını karşıladığımızda duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek çok zor. Gece gündüz çalışmamızın tek bir sebebi var. O da, vatandaşlarımıza layık oldukları gibi bir hizmet sunabilmektir. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız bizlere ihtiyaçlarını, taleplerini sunacaklar. Biz de Türkiye’nin, Bursa’nın Osmangazi’nin imkanlarını bir araya getirerek hizmete dönüştüreceğiz. Birlikte çalışmanın, pozitif dil kurmanın neticesinde, çalışmalarımızı içinde bulunduğumuz park gibi, şu an yaşadığımız bahar mevsimine dönüştüreceğiz. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine bu güzel hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeni parkımız Bursa’mıza hayırlı olsun” dedi.
AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç da, Bursa’nın, Osmangazi’nin her gün farklı bir hizmetle buluştuğunu ifade ederek, Bağlarbaşı Mahallesi’ne kazandırılan Sevgi Parkı’nın Bursa için hayırlı olmasını diledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir de, Yeşil Bursa’ya vurgu yaparak, “Dünyanın hiçbir şehri yok ki, ismi bir renk ile anılsın. İsmi bir renk ile özdeşleşmiş tek şehir Yeşil Bursa’mız. Osmangazi Belediyemiz Sevgi Parkı’nı hizmete açarak, Bursa’mızın yeşiline katkı sağlamış oldu. Başkanımız Mustafa Dündar başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Çocuk şenliği ve farklı etkinliklerle renklenen Sevgi Parkı’nın açılış törenine; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Frutti Extra Bursaspor, sezonu muhteşem organizasyonla kapadı
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, sezonu muhteşem ...
Zehir taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Zehir taciri tutuklandı
Usta şair, yazdığı oyun ile anılacak
YEREL HABERLER Usta şair, yazdığı oyun ile anılacak
Bandodan unutulmaz ‘film müzikleri’ konseri
YEREL HABERLER Bandodan unutulmaz ‘film müzikleri’ konseri
Karacabey pazaryeri ihalesi iptal edildi
YEREL HABERLER Karacabey pazaryeri ihalesi iptal edildi
Başkan Taban: "Hayat olan her alanda çalışmalarımız sürüyor"
YEREL HABERLER Başkan Taban: "Hayat olan her alanda çalışmalarımız ...
Nilüfer Belediyesi Carpet Bowl ile tanıştı
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi Carpet Bowl ile tanıştı
Bursa’da sanatsal Balkan esintileri
YEREL HABERLER Bursa’da sanatsal Balkan esintileri
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi Emirhan Çetin Türkiye şampiyonu
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi Emirhan Çetin ...
Çiftçi Evi’nde topraktan yeşeren liderlik eğitimi
YEREL HABERLER Çiftçi Evi’nde topraktan yeşeren liderlik eğitimi
Osmangazi’de havuzlar çocuklar ile renklenecek Yaz spor okulları kayıtları başladı
YEREL HABERLER Osmangazi’de havuzlar çocuklar ile renklenecek Yaz ...
Gürsu Belediyesi, 150 kişiye istihdam sağladı
YEREL HABERLER Gürsu Belediyesi, 150 kişiye istihdam sağladı
Doruk'tan kan bağışına destek
YEREL HABERLER Doruk'tan kan bağışına destek
Bursa 'Balaban' ile nefes alacak 48 bin metrekarelik yeşil alan Bursalıların hizmetine açıldı
YEREL HABERLER Bursa 'Balaban' ile nefes alacak 48 bin metrekarelik ...
Başkan Aktaş’a fahri profesörlük
YEREL HABERLER Başkan Aktaş’a fahri profesörlük
Vefa Temel, Bursaspor’la olan sözleşmesini feshetti
YEREL HABERLER Vefa Temel, Bursaspor’la olan sözleşmesini feshetti
'Bir bilenle bilge nesil' kitap okuma yarışmasının kazananları belli oldu
YEREL HABERLER 'Bir bilenle bilge nesil' kitap okuma yarışmasının ...
Fatih Erbakan: Milyarlarca lira faize gidiyor
YEREL HABERLER Fatih Erbakan: Milyarlarca lira faize gidiyor
İnşaatta 4 metreden düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER İnşaatta 4 metreden düşen işçi yaralandı
Kabulbaba'da zafer Üncül'ün, ağa yine Niyazi Dal oldu
YEREL HABERLER Kabulbaba'da zafer Üncül'ün, ağa yine Niyazi Dal oldu
Bursa'da göz göre göre motosiklet hırsızlığı kamerada Site sakinlerinin gözleri önünde motosikleti çaldı
YEREL HABERLER Bursa'da göz göre göre motosiklet hırsızlığı ...
AK Parti İl İnsan Hakları Başkanı Mustafa Yıldırım: "Millet iradesi her zaman, vesayetçi zihniyetlere galip gelecektir"
YEREL HABERLER AK Parti İl İnsan Hakları Başkanı Mustafa Yıldırım: ...
Hasadına başlanan Kurşunlu çileği, 5 ülkeye ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Hasadına başlanan Kurşunlu çileği, 5 ülkeye ihraç ...
Teknik Bilimler MYO’da uygulamalı eğitim altyapısı güçlendirildi
YEREL HABERLER Teknik Bilimler MYO’da uygulamalı eğitim altyapısı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.