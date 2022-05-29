Özhaseki: Bu coğrafyada güçlü olmazsak kitabına uydurup canımıza okurlar (2)



`1994 YILI BELEDİYECİLİK İÇİN MİLAT OLDU´

Bursa´daki Esnaf Odaları'nın başkanları ile istişare toplantısında bir araya gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, daha sonra Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan, Yıldırım ilçesindeki Karapınar Aile Sağlığı Merkezi´nin açılış törenine katıldı. Açılış kurdelesini, protokol üyeleri ve çocuklarla birlikte kesen Özhaseki, AK Parti´nin belediyecilik anlayışına dikkat çekerek, "Son dönemde sayın Cumhurbaşkanımız, ısrarla belediye başkanı arkadaşlarımıza bir şeyi ihtar ediyor. O da şu; `Büyük işler yapabilirsiniz, köprüler, tüneller inşa edebilirsiniz, binalar yapabilirsiniz, şehirler inşa edebilirsiniz. Ancak en önemli yapacağınız iş, insanımızın gönlünü kazanmaktır. İnsanımızın gönlünü almaktır, onların duasını almaktır. Siz eğer gönüllere giremiyorsanız, yaptığınız işlerin hiçbirisinin benim gözümde değeri yok´ diyorlar. Allah´a hamdolsun yıllardır biz bunu yapıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 1994 yılının, belediyecilik için milat olduğunu söyleyen Özhaseki, "94´ten önce nasıl bir belediyecilik anlayışı var diye soracak olursanız, o günleri bilen birisi olarak söylüyorum, özellikle sol belediyeler hakim oldukları yerlerde kendilerine has militan bir kadroyu içeriye taşırlar. Onlar da hizmet görmezler, eylemden eyleme giderlerdi. Kafalarında sapkın bir ideoloji var. Ya Rusya, ya Çin, ya Arnavutluk gibi olmak. Ya da Castro´nun ülkesi gibi olmak gibi hayal peşinde koşarlardı. İnsanımıza da hizmeti asla düşünmezlerdi" diye konuştu.

`ALGI BELEDİYECİLİĞİ YAPIYORLAR´

CHP´li belediyeleri eleştiren Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yeni dönemde başka bir belediyecilik anlayışı daha ortaya çıkmaya başladı. O da hiçbir şey yapmadan, hizmet etmeden algı belediyeciliği. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum bugün İstanbul´da, Ankara´da, İzmir´de, Adana´da, Mersin ve Antalya´da belediye başkanlarımızın, ne yazık ki hizmet etmeye niyetleri yok. Bir şey bildikleri de yok, yaptıkları da yok. Ancak dehşet derecede bir algı operasyonuyla vakit geçiriyorlar. Bunu söylerken boş bir söz olarak, karşı bir partili olarak söylemiyorum. Size birkaç tane rakam vereceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçen yıl sadece bu algı operasyonları için ajanslara verdiği para 845 milyon lira. Sosyal tesisler için ayırdığı para 12 milyon lira, depreme hazırlık için ayırdığı para 495 milyon lira. İstanbul için yakın gelecekte deprem var diyor bütün hocalar, tedbir almak lazım ama İstanbul Belediyesi sadece 495 milyon lira ayırıyor. Algı operasyonuna ise 845 milyon lira. Durmadan da yalanlar peşindeler. `Efendim İstanbul´da önümüz kesiliyor´, halbuki biz AK Parti Genel Merkezi olarak ki zannedersem aynısını MHP´li arkadaşlarımız da kendi belediyelerine ve meclis üyelerine söylüyorlar. Eğer muhalif partili bir belediye başkanı orada iktidardaysa yani daha açık söylüyorum CHP´li bir başkan varsa, Meclis´e hayırlı bir iş getiriyorsa, `hepsine evet deyin´ diyoruz. `Hiçbir şeye karşı çıkmayın´ diyoruz. Çünkü onun kimliği önemli değil, önemli olan oradaki vatandaşın hizmet alması. İstanbul´dan gelen 3 bin 300 civarında teklifin yüzde 98´ine `evet´ demişiz. Yüzde 2´sine karşı çıkmışız. Nedir zamlar, elbette karşı çıkacağız. Nedir, yeşil alanları talan etmek istiyorlar, elbette karşı çıkacağız bunlara. Ama onun dışında hizmete ait ne varsa `evet´ diyoruz. Ama arkadaşlarımız hala, `bizim önümüzü kesiyorlar´ diye ağlamaya devam ediyorlar. İller Bankası´nda payları kesiliyor mu? Hayır. Maliye´den eksik para mı gidiyor? Hayır. Ama ağlamaya devam ediyor arkadaşlar, algı operasyonunu sevdiler çünkü. Mağduriyet edebiyatını sevdiler."

`KASABA İDARE EDEMEZLER, ADAY OLARAK ORTADA GEZİYORLAR´

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen CHP´li belediye başkanlarına sözü getiren Özhaseki, "Ağlak ağlak gezmeyi sevdiler. Ama iş yapmaya niyetleri yok. Hırslarına bakarsanız, kasabaları idare edemeyecek adamlar, Cumhurbaşkanı adayıyım diye tafra satıp geziyorlar ortalarda. Biz de hayret içerisinde bunları izliyoruz ne yazık ki" ifadelerini kullandı.

6 muhalefet partisi liderinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a karşı bir masa etrafında toplandıklarını dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"CHP´nin en önemli stratejisi de bu. Cumhur İttifakı olmasın. Recep Tayyip Erdoğan iş başından gitsin. Ne olursa olsun. Böyle bir şey olabilir mi? Birbirine benzemez adamlar, sokakta görse selamlaşmayacak adamlar, akşam birbirini telefonla arayıp, oturup bir kahve içmeyecek adamlar, bir masanın etrafında bir araya geliyorlar. Dertleri ne, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Siz ne yapacaksınız, yapacakları bir şey de yok. Ama siz gidin. Bu kadar muhalifin, istemezikçinin olduğu bir yerde asla bir medeniyet doğmaz. Çünkü hiçbir konuda birliktelikleri olmayan, birbirleriyle asla yolda karşılaşsa selam vermeyecek adamların Türkiye´ye faydasının olacağını da zannetmiyoruz. Hani şair diyor ya `Hadi gel şu Süleymaniye´yi yıkalım desem, iki kazma kürek, iki de ırgat gerek. Hani gel yeniden yapalım desem, işte o zaman bir Sinan, bir de Süleyman gerek´. Bunları ne Sinan´ı var ne Süleyman´ı var. Bunlar ille de yıkalım diyorlar." (DHA)

DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-05-29 15:38:10



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