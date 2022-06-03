Karacabey’in doğal güzellikleri konusunda farkındalık artıyor

'Güzellikler şehri' Karacabey, sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri ile dikkat çekerken, Karacabey Belediyesi de bir yandan bu doğal güzelliklere karşı farkındalığı artırmak için çalışmalar yürütüyor.

Kocaçay Deltası, Dalyan Gölü, Longoz Ormanı, Uluabat Gölü ve Eskikaraağaç Avrupa Leylek Köyü ile Türkiye için önemli pek çok doğal habitatı sınırları içerisinde barındıran kentte, Karacabey Belediyesi de bir yandan bu alanları doğa turizmine ve kırsal kalkınmayı destekleme hedefiyle değerlendirirken, bir yandan da gelecek nesillere edinilen bilgi, birikim ve tecrübeleri aktarıyor. Bu çerçevede, ilçe sınırları içerisinde yürüttükleri doğa projeleri ile yaban hayatı konusunda karşılaştıkları zorlukları, problemleri ve geliştirilen çözümleri hem Bursa hem de İstanbul, Balıkesir gibi çevre okullarda verilen eğitimlerde öğrencilerle paylaşan Karacabey Belediyesi, bu çalışma ile doğaya dikkat çekmeyi hedefliyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Karacabey, sahip olduğu birçok avantajın yanında doğal güzellikleriyle öne çıkan bir kenttir. Bizler, bu doğal güzellikleri bir yandan turizme kazandırmayı hedeflerken, bir yandan da onların korunmasına yönelik farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmaları da göreve geldiğimizden beri aralıksız yapıyoruz. Örneğin, hazırladığımız ve yabancı fonlarla desteklenen Leylek Master Planı hem Uluabat Gölü için hem de yerel halk için faydalı bir proje. Bunun yanında, 18. Uluslararası Kuş Konferansına ev sahipliği yaptık. Doğa Derneği’nin başlattığı Doğa Okulu çalışmalarını da yine Eskikaraağaç Leylek Köyünde gerçekleştirdik. Büyük pelikan göçünü izleme etkinliği ile yüzlerce doğaseveri ilçemizde ağırlamıştık. Trakuş ve Tramem, Birdpx gibi ülkede doğa gözlemciliğine önem veren toplulukların kamplarına ev sahipliği yaptık. Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileriyle doğa ve kuş gözlem atölyeleri etkinliği gerçekleştirdik” dedi.

Doğaya yönelik çalışmalarda sadece turizmi değil, doğayı korumak ve gelecek nesillere daha farkında bir şekilde aktarmak için de mücadele ettiklerini belirten Özkan, haziran ayında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 2 haftalık bir program hazırladıklarını da kaydetti. Bu programda, Eskikaraağaç Leylek Köyünde yüzlerce öğrenci grubuna çevre ve yaban hayatına yönelik eğitimlerin Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla sağlanacağını belirterek, “Eskikaraağaç artık bir ‘doğa okulu’ gibi de işliyor” şeklinde konuştu.

Tüm bunların yanında, Avrupa Leylek Köyü Eskikarağaç’ı turizm açısından olduğu kadar insanların dikkatini doğaya çekmek adına bir fırsat olarak da değerlendiren Karacabey Belediyesi, her yıl köydeki leylek yuvalarını düzeli olarak temizleyerek, yuvadaki yabancı materyalleri kuşların ölümüne sebebiyet vermeden ortadan kaldırıyor.

Bunun yanında, köydeki tüm yuvaları köyde yaşayan ailelere ve onların en küçük çocuklarına sahiplendirdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Ali Özkan, bu şekilde çocukların doğaya karşı bir sahiplenme dürtüsüyle örtüşmesini de hedeflediklerini söyledi.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl dostluk hikâyesiyle dünyaya adını duyuran Yaren Leylek’in en küçük yavrusuna takılan uydu vericisi ile leyleklerin göç rotası ve sorunlarına bilimsel bir çalışmayla da destek veren Karacabey Belediyesi, her yıl farklı çalışmalarla doğaya da katkı sağlamaya devam ediyor.

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