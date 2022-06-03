2022, Süleyman Çelebi’yi anma yılı

Bursa’nın önemli şahsiyetlerinden Süleyman Çelebi’nin 600’üncü vefat yıl dönümünü nedeniyle 2022 yılının Süleyman Çelebi Yılı olmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Bursa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan genelge ile 2022 yılının Süleyman Çelebi Yılı ilan edilmesiyle birlikte, birçok önemli etkinliği daha hayata geçirecek. Bursa Ulu Cami’nin imamı olan ve burada yazdığı Vesiletü’n Necât (Mevlidi Şerif) eseriyle tanınan Süleyman Çelebi, yıl boyu yapılacak etkinliklerle anılacak.

Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan genelgede, başta Balkanlar ve Orta Asya coğrafyaları olmak üzere pek çok ülkede mübarek gün ve gecelerde, doğum, ölüm, sünnet, evlenme ve askere gönderme gibi etkinliklerde okutulan Mevlidi Şerif’in yazarı Süleyman Çelebi’yi anmak amacıyla yıl boyunca etkinlikler yapılacağı belirtildi. Genelgede, “Bu çerçevede düzenlenecek etkinlikler Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ile görsel dokümanlar ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek, kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır” denildi.

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