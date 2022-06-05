Bursa'da LGS heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 8'inci sınıfı bitiren öğrencilerin gireceği sınav, bugün iki oturum halinde uygulanacak. Türkiye genelinde sınavın birinci oturumu sabah saat 9.30’da başladı.

1 milyon 236 bin 8'inci sınıf öğrencisi 2 oturumda yapılacak sınavda ter dökecek. Sınavın ilk oturumu sözel oturum, sabah saat 09.30'da başladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde merkezi sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik olmayacak, 2018'den bu yana uygulanan sınavın aynı formattaki uygulaması bu yıl da devam edecek. Öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. Sınav heyecanını sınava giren çocuklar yaşarken, aileler ise okulların kapılarında çocuklarına dualar ederek sınav heyecanına ortak oldu.

Saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek. Bu sene iki oturum arasında öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecekler, ihtiyaçlarını giderebilecekler.

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