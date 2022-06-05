Yeğenlerini öldüren amca: Tehdit edildim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeğenlerini öldüren amca: Tehdit edildim

DHA

Yeğenlerini öldüren amca: Tehdit edildim


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da yeğenleri Ferman (19) ile Şahin Gündüzeli (22) kardeşleri tabancayla vurarak öldüren amca Mehmet Gündüzeli (50), oğlu U.G. (20) ve yeğeni M.G. (22) polis tarafından yakalandı. Mehmet Gündüzeli ifadesinde, cinayeti tehdit edildiği ve aralarındaki husumet nedeniyle işlediğini söyledi.
Olay, geçen cuma günü saat 23.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi´nde meydana geldi. Mehmet Gündüzeli, bağ evine gelen ve aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan yeğenleri Ferman ve Şahin Gündüzeli ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşünce, Mehmet Gündüzeli'nin tabancasından çıkan kurşunlara hedef olan 2 kardeş ağır yaralandı. Olay sonrası Mehmet Gündüzeli kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesiyle, bağ evine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan Ferman ve Şahin Gündüzeli kaldırıldıkları Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
OTOPSİLERİ YAPILDI
Ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Şahin Gündüzeli'nin vücudunun çeşitli yerlerinde 8 kurşun, kardeşi Ferman´ın ise sol göğsünde tek kurşun izi tespit edildi. Otopsileri yapılan iki kardeş dün Altınşehir Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindide kılınan cenaze namazının ardından Hasköy'de toprağa verildi.
YAKALANDI
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cinayetlerden sonra kaçan Mehmet Gündüzeli ile kendisine yardımcı olduğu öne sürülen oğlu U.G. ve yeğeni M.G.'Yİ. yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinde Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi ile Eskişehir'de yarış atı çiftliklerinin olduğunu söyleyen Mehmet Gündüzeli'nin, "Yeğenim Şahin Gündüzeli beni sürekli tehdit edip para istiyordu. Aramızda husumet bulunuyordu. Geçen hafta hakkında suç duyurusunda bulundum. Olay akşamı yanıma geldi. Yine tehdit edince aramızda çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Üzgünüm" dediği öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri süren Gündüzeli, oğlu ve yeğeninin ifadelerinin ardından adliyeye çıkartılacağı belirtildi. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih Şahin
2022-06-05 12:19:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomotiv ihracatı mayısta yüzde 22 artışla 2,3 milyar dolar oldu
YEREL HABERLER Otomotiv ihracatı mayısta yüzde 22 artışla 2,3 milyar ...
Tabuttan çıkıp 5 bin kişiyi coşturdu Ünlü sanatçıyı sahneye tabutla taşıdılar Daha önce vinçle sahneye inen Mehmet Çevik, bu sefer de sahneye tabutla çıktı Daha önce hiç görülmemiş bir sahne şovuna imza atan Çevik: "Ben sahnede yaşıyorum"
YEREL HABERLER Tabuttan çıkıp 5 bin kişiyi coşturdu Ünlü sanatçıyı ...
Yeğenlerini öldüren amca yakalandı Bursa polisi alacak verecek meselesi yüzünden iki yeğenini öldüren amca ile olay sırasında yanında oldukları belirlenen 2 oğlunu gözaltına aldı
YEREL HABERLER Yeğenlerini öldüren amca yakalandı Bursa polisi ...
Kentsel dönüşümde şifre; "Önce ikna, sonda inşa'
YEREL HABERLER Kentsel dönüşümde şifre; "Önce ikna, sonda inşa'
Fasulye hasadı başladı
YEREL HABERLER Fasulye hasadı başladı
Üniversite adayları için en ciddi prova
YEREL HABERLER Üniversite adayları için en ciddi prova
Bursa'da LGS heyecanı
YEREL HABERLER Bursa'da LGS heyecanı
Nilüfer Çayı'ndaki analizde 'en kötü' sonuç
YEREL HABERLER Nilüfer Çayı'ndaki analizde 'en kötü' sonuç
Kaybettiği köpeğini kulübesinin başında bekliyor Köpeğini bulup getirene büyük ödül verecek
YEREL HABERLER Kaybettiği köpeğini kulübesinin başında ...
Uzmanlar organ naklinin artması için bir araya geldi
YEREL HABERLER Uzmanlar organ naklinin artması için bir araya geldi
Yaza formda girmek için bu önerilere kulak verin
YEREL HABERLER Yaza formda girmek için bu önerilere kulak verin
'Çay ısmarlamıyorsun' deyip evi terk etmek boşanma sebebi Eşi, boşanmakla tehdit etmek boşanma sebebi
YEREL HABERLER 'Çay ısmarlamıyorsun' deyip evi terk etmek boşanma ...
Büyükşehirle yaza merhaba
YEREL HABERLER Büyükşehirle yaza merhaba
Ambulans, kamyon kasasından dökülen kerestelere çarptı : 1 yaralı
YEREL HABERLER Ambulans, kamyon kasasından dökülen kerestelere ...
"Dur bir polis arkadaşı arayacağım" diyen alkollü sürücüye 7 bin 517 TL ceza
YEREL HABERLER "Dur bir polis arkadaşı arayacağım" diyen alkollü ...
3'üncü kez alkollü yakalanan sürücü: Dur, bir polis arkadaşı arayacağım
YEREL HABERLER 3'üncü kez alkollü yakalanan sürücü: Dur, bir polis ...
İnegöl'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER İnegöl'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Tehditler sebebiyle İsaörenspor ligden çekildi
YEREL HABERLER Tehditler sebebiyle İsaörenspor ligden çekildi
Hayırseverlerden İsaören okuluna kütüphane
YEREL HABERLER Hayırseverlerden İsaören okuluna kütüphane
Dağyenice Ultra Trail’de bin 500 sporcu ter döktü
YEREL HABERLER Dağyenice Ultra Trail’de bin 500 sporcu ter döktü
Hastane müdüründen sağlık çalışanına tehdit iddiası
YEREL HABERLER Hastane müdüründen sağlık çalışanına tehdit iddiası
Bursaspor’da sertifa töreni gerçekleştir Ömer Furkan Banaz: “Bursaspor aşkını aşılıyoruz”
YEREL HABERLER Bursaspor’da sertifa töreni gerçekleştir Ömer Furkan ...
Gürsu Belediyesi Eurodesk Gönüllü Akademisi öğrencileri sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Gürsu Belediyesi Eurodesk Gönüllü Akademisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.