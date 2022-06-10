Genç futbolcu kalp krizinden öldü

Bursa Yenişehir Belediyespor’da forma giyen 27 yaşındaki genç futbolcu evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Genç futbolcunun ani ölüm haberi futbol camiasını yasa boğdu.

Bölgesel Amatör Lig’de bulunan Yenişehir Belediyespor’da defansın solunda görev alan başarılı futbolcu Barış Demir (27) ikamet ettiği Bursa’nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Herkes tarafından sevilen başarılı futbolcunun ani ölümü futbol camiasını yasa boğdu. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın yaptığı açıklamada, “Kentimiz için çok önemli bir futbolcuydu. Kendisini çok severdik. Acımız büyük” dedi.

Genç futbolcunun cenazesinin bugün Samanlı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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