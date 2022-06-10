Yenişehir Belediyesporlu Barış Demir, kalp krizinden öldü



BURSA, (DHA)BURSA'da, amatör ligdeki Yenişehir Belediyespor'da forma giyen futbolcu Barış Demir (27), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Bursa Bölge Amatör Lig'deki Yenişehir Belediyespor'da, sol bek olarak görev yapan Barış Demir, Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'ndeki evinde, annesi tarafından hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, Demir'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Demir'in cansız bedeni, cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Barış Demir'in ölümü, ailesi, akrabaları, arkadaşları ve spor camiasını yasa boğdu. Yenişehir Belediyespor Başkanı Serhat Savcı, "Kentimiz için çok önemli bir futbolcuydu. Kendisini çok severdik. Acımız büyüktür" dedi.

Barış Demir'in cenazesi, Samanlı Mahallesi'nde kılınacak namazın ardından kent mezarlığında toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Yenişehir

2022-06-10 17:10:57



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